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Жизнь

Приметы на Корнилов день. Что категорически запрещено делать 26 сентября

26 сентября православные вспоминают святого Корнилия, жившего в Риме в 1 веке. Рассказываем, почему сегодня нужно есть редьку и нельзя злоупотреблять гаданиями.

Церковь.
Церковь.
СС0

История праздника

Благочестивый и богобоязненный Корнилий во сне увидел ангела, который попросил отыскать святого Петра.

После встречи с апостолом Корнилий крестился и стал епископом. Он же считается первым на свете язычником, который принял христианство.

Корнилий проповедовал Слово Божье и однажды разрушил языческий храм в Скепсии. Правитель этого города был ярым вероненавистником и предал святого мукам. Однако вера в Господа все же спасла Корнилию жизнь.

Традиции 26 сентября

26 числа прародители готовили овощные блюда. Особую дань отдавали редьке. Ее натирали на терке, добавляли лука, заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью. По поверью, человеческий организм редька обогащает крепким здоровьем и питает позитивной энергией.

Кроме того, славяне в Корнилов день ели морковь, репу и горячий борщ. Последний мог быть из птицы, рыбы и даже грибов.

Борщ.
Борщ.
CC0

Запреты на Корнилов день

Сегодня нельзя:

  • Злоупотреблять гаданиями. 26 числа активизируются злые духи, из-за которых может разбиться гадальное зеркало или пропасть золотое кольцо (по нему ведают на суженого). Считается, что в таком случае счастья на личном фронте не видать;
  • Жениться и свататься;
  • Веселиться;
  • Делать уборку и затевать ремонт. Лучше заняться более обыденными делами — к примеру, приготовить полноценный семейный обед и накормить им близких.
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Народные приметы дня

  • Луна красная — к ветру;
  • Погода дождливая — к богатому урожаю;
  • Грачи не кричат — скоро выпадет снег;
  • У куриц выпадают перья — зима будет теплой.
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