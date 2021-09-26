Приметы на Корнилов день. Что категорически запрещено делать 26 сентября

История праздника
Благочестивый и богобоязненный Корнилий во сне увидел ангела, который попросил отыскать святого Петра.
После встречи с апостолом Корнилий крестился и стал епископом. Он же считается первым на свете язычником, который принял христианство.
Корнилий проповедовал Слово Божье и однажды разрушил языческий храм в Скепсии. Правитель этого города был ярым вероненавистником и предал святого мукам. Однако вера в Господа все же спасла Корнилию жизнь.
Традиции 26 сентября
26 числа прародители готовили овощные блюда. Особую дань отдавали редьке. Ее натирали на терке, добавляли лука, заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью. По поверью, человеческий организм редька обогащает крепким здоровьем и питает позитивной энергией.
Кроме того, славяне в Корнилов день ели морковь, репу и горячий борщ. Последний мог быть из птицы, рыбы и даже грибов.
Запреты на Корнилов день
Сегодня нельзя:
- Злоупотреблять гаданиями. 26 числа активизируются злые духи, из-за которых может разбиться гадальное зеркало или пропасть золотое кольцо (по нему ведают на суженого). Считается, что в таком случае счастья на личном фронте не видать;
- Жениться и свататься;
- Веселиться;
- Делать уборку и затевать ремонт. Лучше заняться более обыденными делами — к примеру, приготовить полноценный семейный обед и накормить им близких.
Народные приметы дня
- Луна красная — к ветру;
- Погода дождливая — к богатому урожаю;
- Грачи не кричат — скоро выпадет снег;
- У куриц выпадают перья — зима будет теплой.