Приметы на Корнилов день. Что категорически запрещено делать 26 сентября

26 сентября православные вспоминают святого Корнилия, жившего в Риме в 1 веке. Рассказываем, почему сегодня нужно есть редьку и нельзя злоупотреблять гаданиями.

История праздника

Благочестивый и богобоязненный Корнилий во сне увидел ангела, который попросил отыскать святого Петра.

После встречи с апостолом Корнилий крестился и стал епископом. Он же считается первым на свете язычником, который принял христианство.

Корнилий проповедовал Слово Божье и однажды разрушил языческий храм в Скепсии. Правитель этого города был ярым вероненавистником и предал святого мукам. Однако вера в Господа все же спасла Корнилию жизнь.

Традиции 26 сентября

26 числа прародители готовили овощные блюда. Особую дань отдавали редьке. Ее натирали на терке, добавляли лука, заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью. По поверью, человеческий организм редька обогащает крепким здоровьем и питает позитивной энергией.

Кроме того, славяне в Корнилов день ели морковь, репу и горячий борщ. Последний мог быть из птицы, рыбы и даже грибов.

Борщ. CC0

Запреты на Корнилов день

Сегодня нельзя:

Злоупотреблять гаданиями. 26 числа активизируются злые духи , из-за которых может разбиться гадальное зеркало или пропасть золотое кольцо ( по нему ведают на суженого). Считается , что в таком случае счастья на личном фронте не видать;

из-за которых может разбиться гадальное зеркало или пропасть золотое кольцо по нему ведают на суженого). Считается что в таком случае счастья на личном фронте не видать; Жениться и свататься;

Веселиться;

Делать уборку и затевать ремонт. Лучше заняться более обыденными делами — к примеру , приготовить полноценный семейный обед и накормить им близких.

Свадьба. unsplash.com

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