Приметы на Михайлово чудо. Как 19 сентября исцелиться от недугов

История праздника
В 6 веке житель древнего государства Фригия горевал, что его дочь немая с рождения. В одну из ночей ему приснился Архангел Михаил. Он сказал, чтобы девочка выпила воды из целебного источника, расположенного в той же местности.
И, действительно, водой недуг удалось исцелить — и ребенок заговорил. В благодарность святому мужчина возвел у источника храм, куда многие приходили за излечением.
Что запрещено 19 сентября
Предки были уверены, что на Михайлово чудо нельзя:
- работать. Иначе бог накажет;
- обманывать. Архангел ратовал за правду и честность;
- ссориться. Ссоры сегодня приведут к краху в работе и личной жизни.
Лучше всего в праздник молиться об исцелении от недугов и наставлять себя на путь истинный. Ведь дата считается поистине пророческой.
Народные приметы на Михайлово чудо
- Пришел Архангел Михаил — жди первых заморозков;
- Если листья на верхушке березы еще зеленые — к ранней зиме;
- Синие облака вечером — к перемене погоды.