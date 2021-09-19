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Жизнь

Приметы на Михайлово чудо. Как 19 сентября исцелиться от недугов

19 сентября православные отмечают Михайлово чудо — праздник, посвященный Архангелу Михаилу. По поверью, сегодня не следует работать.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

История праздника

В 6 веке житель древнего государства Фригия горевал, что его дочь немая с рождения. В одну из ночей ему приснился Архангел Михаил. Он сказал, чтобы девочка выпила воды из целебного источника, расположенного в той же местности.

И, действительно, водой недуг удалось исцелить — и ребенок заговорил. В благодарность святому мужчина возвел у источника храм, куда многие приходили за излечением.

Что запрещено 19 сентября

Предки были уверены, что на Михайлово чудо нельзя:

  • работать. Иначе бог накажет;
  • обманывать. Архангел ратовал за правду и честность;
Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/
  • ссориться. Ссоры сегодня приведут к краху в работе и личной жизни.

Лучше всего в праздник молиться об исцелении от недугов и наставлять себя на путь истинный. Ведь дата считается поистине пророческой.

Народные приметы на Михайлово чудо

  • Пришел Архангел Михаил — жди первых заморозков;
Березы.
Березы.
CC0
  • Если листья на верхушке березы еще зеленые — к ранней зиме;
  • Синие облака вечером — к перемене погоды.
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