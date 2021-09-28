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Жизнь

Приметы на Никиту Гусятника. Почему 28 сентября нужно заниматься благотворительностью

28 сентября православные чествуют великомученика Никиту Готского, которого в народе прозвали Гусятником. Рассказываем, как в праздник окутать жизнь позитивной энергией и избежать бед.

Помощь. Собаки. Милостыня
Помощь. Собаки. Милостыня
ССО

История праздника

Никита Готский жил в 4 веке на берегах Дуная. Он проповедовал христианство среди соплеменников-готов и обличал в грехах правителя-язычника Атанариха.

Впоследствии Никиту подвергли жестоким пыткам и попытались сжечь на костре. Только вот огонь не повредил кожу мученика.

Мощи Готского перенесли в Константинополь.

В народе святого прозвали Гусятником: из-за того, что 28 числа гуси улетают в теплые края.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Обряды, обычаи и традиции 28 сентября

На Никиту Гусятника предки молились о выздоровлении. Считалось, что в этот день покровительство Готского наиболее сильное. При купании славяне перекрещивались. В противном случае, считали они, есть риск уйти на дно.

Также 28 сентября закалывали гусей, которых до этого упорно откармливали. Главным блюдом на праздничном столе была именно эта птица.

Кроме того, прародители в эту дату не чурались подавать милостыню. По преданию, благотворительность и сострадание — лучший способ притянуть благосостояние и отогнать неприятности.

Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/

Запреты на День Никиты Гусятника

Сегодня нельзя:

  • Спорить. Негативная энергетика 28 сентября может спровоцировать обострение недугов и ухудшение дел;
  • Стараться «свернуть горы»;
  • Заниматься уборкой.

Народные приметы дня

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов
  • Гусь прячет нос под крыло — к ранней зиме;
  • Гуси высоко летят — к весеннему половодью;
  • На дворе ясная погода — грядут ветры;
Зонт.
Зонт.
СС0
  • Идет дождь — к поздней и сырой весне;
  • Много муравейников в лесу — к холодной зиме;
  • Утки ныряют в пруду — к дождю.
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