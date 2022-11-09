Традиции Зарока на Параскеву
Праздник не просто назвали так. Люди верили, что если дать обещание в этот день. то его необходимо исполнить.
Если к концу 9 ноября закончить обещанную работу, то святая Прасковья исполнит любое желание.
Женщины же давали обет молчания на 9 и 10 ноября. Они брались за нелегкую работу — ткали большую пелену.
Так заветные мечты могли исполниться, а близкие люди — выздороветь.
Тишина, молчание.
СС0
Что нельзя делать 9 ноября?
- Запрещено бросать пустые обещания и не выполнять их — святая может разгневаться и наказать.
- Нельзя рисковать самому и подвергать риску окружающих — иначе будут проблемы со здоровьем.
- Не стоит давать деньги в долг — а то их больше не увидите.
- Не рекомендуется переедать.
Фастфуд. McDonald’s.
CC0
Приметы Зарока на Параскеву
- Сильный ветер дует в одном направлении — к осадкам.
- Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
- Утром туман — к оттепели.
- Снег выпал на сырую землю — будет ранняя весна и много подснежников.
- Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.