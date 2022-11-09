Праздник 9 ноября на Руси прозвали Зароком на Параскеву. Также это день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря. Altapress.ru подготовил приметы, запреты и традиции этого праздника.

Традиции Зарока на Параскеву

Праздник не просто назвали так. Люди верили, что если дать обещание в этот день. то его необходимо исполнить.

Если к концу 9 ноября закончить обещанную работу, то святая Прасковья исполнит любое желание.

Женщины же давали обет молчания на 9 и 10 ноября. Они брались за нелегкую работу — ткали большую пелену.

Так заветные мечты могли исполниться, а близкие люди — выздороветь.

Тишина , молчание. СС0

Что нельзя делать 9 ноября?

Запрещено бросать пустые обещания и не выполнять их — святая может разгневаться и наказать.

Нельзя рисковать самому и подвергать риску окружающих — иначе будут проблемы со здоровьем.

Не стоит давать деньги в долг — а то их больше не увидите.

Не рекомендуется переедать.

Фастфуд. McDonald’s. CC0

Приметы Зарока на Параскеву