Приметы 4 октября: почему нельзя высказывать недовольство в День Кондрата

Кто такой Кондрат?
Кондрат (его еще именуют Кодратом) — апостол, который был священнослужителем и проповедовал Слово Божие в Афинах.
Кондрат обратил многих язычников в христианство, за что его однажды забили камнями до полусмерти.
С Божией помощью мученик выжил, но сразу же попал в темницу. Там он скончался от голода.
Что следует делать 4 октября?
На Руси в этот день было принято усердно трудиться. Так, по преданию, можно обеспечить себе радость, гармонию и достаток на весь следующий год. Работодателям в праздник советуют уделить внимание сотрудникам и поощрить их трудолюбие.
Что съесть в День Кондрата?
Традиционные блюда 4 числа — овсяная каша и пироги. Перед застольем важно произнести: «Молотильщикам — каши горшок, а хозяину — хлеба ворошок». Эти слова, были уверены прародители, — ключ к успеху в делах.
Что нельзя делать в праздник?
Запрещено:
- Проявлять недовольство и агрессию: они могут лишить вас друзей, соратников и единомышленников, а также привести к безденежью, болезням и «плохой погоде» в жизни;
- Покупать новую посуду. Считается, что она может побиться в эту дату и своими осколками принести неудачи.
Приметы дня
- Пасмурно, небо затянуто тучами — к непогоде в течение всего месяца;
- Дует сильный ветер — к суровой зиме;
- Вечером потеплело — к обильным осадкам зимой.