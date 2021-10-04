Приметы 4 октября: почему нельзя высказывать недовольство в День Кондрата

4 октября в православном календаре — день, когда почитают апостола Кондрата. Рассказываем, какие запреты и традиции следует соблюдать сегодня, чтобы стать счастливее.

Кто такой Кондрат?

Кондрат (его еще именуют Кодратом) — апостол, который был священнослужителем и проповедовал Слово Божие в Афинах.

Кондрат обратил многих язычников в христианство, за что его однажды забили камнями до полусмерти.

С Божией помощью мученик выжил, но сразу же попал в темницу. Там он скончался от голода.

Что следует делать 4 октября?

На Руси в этот день было принято усердно трудиться. Так, по преданию, можно обеспечить себе радость, гармонию и достаток на весь следующий год. Работодателям в праздник советуют уделить внимание сотрудникам и поощрить их трудолюбие.

Церковь. Молитва. СС0

Что съесть в День Кондрата?

Традиционные блюда 4 числа — овсяная каша и пироги. Перед застольем важно произнести: «Молотильщикам — каши горшок, а хозяину — хлеба ворошок». Эти слова, были уверены прародители, — ключ к успеху в делах.

Что нельзя делать в праздник?

Запрещено:

Проявлять недовольство и агрессию: они могут лишить вас друзей , соратников и единомышленников , а также привести к безденежью , болезням и «плохой погоде» в жизни;

соратников и единомышленников а также привести к безденежью болезням и «плохой погоде» в жизни; Покупать новую посуду. Считается , что она может побиться в эту дату и своими осколками принести неудачи.

Посуда. Чайный сервиз. СС0.

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