Приметы 5 января: почему в Федулов день категорически запрещено подшивать брюки и платья

Главные традиции и запреты Федулова дня
В Федулов день прародители чествовали животных и проявляли к ним особую заботу: давали побольше корма, наводили порядок в хлевах и птичниках.
Женщины 5 января пекли печенье в форме овечек, коровок и птичек. Оно символизировало любовь к природе и, считалось, оберегало дом от влияния нечисти. А, чтобы злые духи не оставили на выпечке ни следа, ее с пылу с жару заворачивали в полотенце.
Еще одно традиционное блюдо праздника — постные лепешки. Ими угощали животных. По преданию, если обделить скот лакомством, то в семье случится горе.
Также в Федулов день гадали на погоду. Предки были уверены: ветер на торжество сулит богатый урожай. Они приговаривали: «Пришел Федул — ветер подул».
Категорически запрещено 5 января:
- Брать в руки нож и ножницы. По поверью, если человек поранится, то весь год он будет мучиться от болезней;
- Подшивать брюки и платья. В противном случае есть риск укоротить жизнь.
Народные приметы 5 января
- Каков Федулов день, таков и ноябрь;
- На улице тепло и безветренно — значит, урожай будет богатым;
- Лошадь громко храпит — быть снежной буре;
- Курицы беспокоятся — жди сильной метели.