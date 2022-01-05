Приметы 5 января: почему в Федулов день категорически запрещено подшивать брюки и платья

По православному календарю 5 января — Федулов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник, рассказываем в нашем материале.

Главные традиции и запреты Федулова дня

В Федулов день прародители чествовали животных и проявляли к ним особую заботу: давали побольше корма, наводили порядок в хлевах и птичниках.

Женщины 5 января пекли печенье в форме овечек, коровок и птичек. Оно символизировало любовь к природе и, считалось, оберегало дом от влияния нечисти. А, чтобы злые духи не оставили на выпечке ни следа, ее с пылу с жару заворачивали в полотенце.

Еще одно традиционное блюдо праздника — постные лепешки. Ими угощали животных. По преданию, если обделить скот лакомством, то в семье случится горе.

Также в Федулов день гадали на погоду. Предки были уверены: ветер на торжество сулит богатый урожай. Они приговаривали: «Пришел Федул — ветер подул».

Категорически запрещено 5 января:

Брать в руки нож и ножницы. По поверью , если человек поранится , то весь год он будет мучиться от болезней;

если человек поранится то весь год он будет мучиться от болезней; Подшивать брюки и платья. В противном случае есть риск укоротить жизнь.

Ножницы. СС0

Народные приметы 5 января