5 января -1°C
﻿
Жизнь

Приметы 5 января: почему в Федулов день категорически запрещено подшивать брюки и платья

По православному календарю 5 января — Федулов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник, рассказываем в нашем материале.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Главные традиции и запреты Федулова дня

В Федулов день прародители чествовали животных и проявляли к ним особую заботу: давали побольше корма, наводили порядок в хлевах и птичниках.

Женщины 5 января пекли печенье в форме овечек, коровок и птичек. Оно символизировало любовь к природе и, считалось, оберегало дом от влияния нечисти. А, чтобы злые духи не оставили на выпечке ни следа, ее с пылу с жару заворачивали в полотенце.

Еще одно традиционное блюдо праздника — постные лепешки. Ими угощали животных. По преданию, если обделить скот лакомством, то в семье случится горе.

Также в Федулов день гадали на погоду. Предки были уверены: ветер на торжество сулит богатый урожай. Они приговаривали: «Пришел Федул — ветер подул».

Категорически запрещено 5 января:

  • Брать в руки нож и ножницы. По поверью, если человек поранится, то весь год он будет мучиться от болезней;
  • Подшивать брюки и платья. В противном случае есть риск укоротить жизнь.
Ножницы.
Ножницы.
СС0

Народные приметы 5 января

  • Каков Федулов день, таков и ноябрь;
  • На улице тепло и безветренно — значит, урожай будет богатым;
  • Лошадь громко храпит — быть снежной буре;
  • Курицы беспокоятся — жди сильной метели.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость