Принц Гарри и Меган Маркл купили у российского банкира особняк в ипотеку

Выяснилось, что раньше особняк принадлежал российскому банкиру Сергею Гришину.
Дом площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров находится в престижном городе Монтесито. В нем девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр.
На территории также находится теннисный корт, чайный домик, винный погреб и два гостевых дома. В одном из них будет жить мать Меган Маркл.
Сергей Гришин — бизнесмен, совладелец Росевробанка, венчурный инвестор и партнер Goldman Sachs в проекте Malltech.
Особняк он купил в 2009 году более чем за 25 миллионов долларов (свыше 1,8 миллиарда рублей).