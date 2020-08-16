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Жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл купили у российского банкира особняк в ипотеку

Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Санта-Барбаре (Калифорния, США) почти за 15 миллионов долларов. Большую часть — 9,5 миллиона долларов — они взяли в ипотеку, пишет mail.ru.

Принц Гарри
Принц Гарри
CC0

Выяснилось, что раньше особняк принадлежал российскому банкиру Сергею Гришину.

Дом площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров находится в престижном городе Монтесито. В нем девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр.

На территории также находится теннисный корт, чайный домик, винный погреб и два гостевых дома. В одном из них будет жить мать Меган Маркл.

Сергей Гришин — бизнесмен, совладелец Росевробанка, венчурный инвестор и партнер Goldman Sachs в проекте Malltech.

Особняк он купил в 2009 году более чем за 25 миллионов долларов (свыше 1,8 миллиарда рублей).

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