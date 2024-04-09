9 апреля
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Жизнь

Природа раскрасила берега Золотого озера в яркие цвета

В алтайском заповеднике с каждым днем становится все больше первоцветов.

Природа раскрасила берега Золотого озера в яркие цвета.
Природа раскрасила берега Золотого озера в яркие цвета.
Биосферный заповедник

Природа торопится раскрасить заповедные берега лиловыми и фиолетовыми оттенками.



В заповеднике отметили, что начинает вегетацию одни из самых красивых эфемероидов, занесенных в Красную книгу РФ и большинство региональных Красных книг — Кандык сибирский.

Розово-лиловые цветы этого представителя семейства Лилейных в скором времени покроют ярким ковром все освещенные солнцем полянки и лесные опушки.

Синевато-лиловых оттенков добавляет фиалка опушенная.

Ранее сообщалось, что уходящий лед на Золотом озере завораживает своей красотой.

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