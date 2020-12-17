«Зима скукоживается». Длительность времен года в России может заметно измениться

Ученые во всем винят глобальное потепление. Из-за него зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — пояснил Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что несмотря на все сдвиги и серьезные изменения, зима и лето никуда не денутся. Но продолжительность теплого и холодного периода уже меняются.
Он отметил, что на сегодняшний день скорость глобального потепления значительно возросла. Причина известна — антропогенный фактор.
«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — особо подчеркнул Вильфанд.