Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Зима скукоживается». Длительность времен года в России может заметно измениться

Об этом россиян предупредил Гидрометцентр, сообщает ТАСС. Например, в Москве переход среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулся на 7−10 дней. По сравнению с серединой прошлого века весна приходит раньше на 5−7 дней

Поле. Природа. Дождевые тучи.
Поле. Природа. Дождевые тучи.
СС0

Ученые во всем винят глобальное потепление. Из-за него зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — пояснил Вильфанд.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Метеоролог пояснил, что несмотря на все сдвиги и серьезные изменения, зима и лето никуда не денутся. Но продолжительность теплого и холодного периода уже меняются.

Он отметил, что на сегодняшний день скорость глобального потепления значительно возросла. Причина известна — антропогенный фактор.

«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — особо подчеркнул Вильфанд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость