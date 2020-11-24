+228. Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае замедлился

Последний раз менее 230 случаев выявляли 6 ноября (было +229), до сих пор прирост колебался в пределах 240 случаев. Уже третий день показатель снижается (22 ноября было +232 случая, 23 ноября +230).
Пока в больницах края в тяжелом состоянии продолжают находиться 611 человек, из них 159 на аппаратах ИВЛ.
В резервном фонде свободными остаются 1 638 коечных мест.
За сутки выздоровело 198 пациентов (всего 21 340), умерло пять человек (всего 1 035).
Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Алтайском крае составило 24 774 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 67,
- Бийск — 25,
- Рубцовск — 16,
- Новоалтайск — 12,
- Яровое — 8,
- Славгород — 7,
- Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
- Заринск, Тальменский район — по 5 заболевших,
- Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
- Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы — по 1 заболевшему.