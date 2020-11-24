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Жизнь

+228. Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае замедлился

Прирост числа новых случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае впервые с начала ноября опустился ниже 230. За последние сутки подтвердилось 228 диагнозов, сообщили в оперштабе 24 ноября. Аналогичные показатели фиксировали в начале ноября.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Последний раз менее 230 случаев выявляли 6 ноября (было +229), до сих пор прирост колебался в пределах 240 случаев. Уже третий день показатель снижается (22 ноября было +232 случая, 23 ноября +230).

Пока в больницах края в тяжелом состоянии продолжают находиться 611 человек, из них 159 на аппаратах ИВЛ.

В резервном фонде свободными остаются 1 638 коечных мест.

За сутки выздоровело 198 пациентов (всего 21 340), умерло пять человек (всего 1 035).

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Алтайском крае составило 24 774 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 67,
  • Бийск — 25,
  • Рубцовск — 16,
  • Новоалтайск — 12,
  • Яровое — 8,
  • Славгород — 7,
  • Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
  • Заринск, Тальменский район — по 5 заболевших,
  • Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
  • Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
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