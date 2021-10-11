Прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае достиг 305

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 287 человек и 480 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В тяжелом состоянии 642 больных, 258 из них на ИВЛ.
В резерве 396 коечных мест.
Всего в крае с начала пандемии заболело 80 739 человек, выздоровели 60 004 человека, умерло 5 721 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 95,
- Бийск — 32,
- Заринск и Рубцовск — по 15,
- Калманский район — 13,
- Топчихинский район — 12,
- Белокуриха и Целинный район — по 8,
- Шипуновский район — 7,
- Зональный и Усть-Калманский районы — по 6,
- Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 5,
- Алейск, Егорьевский, Курьинский, Солтонский районы — по 4,
- Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский районы — по 3,
- Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский, Угловский районы — по 2,
- Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 1.
По последним данным, в регионе прививается 709 527 человек, в том числе: 39 106 человек получили первую прививку и 663 398 человек полностью привиты. 7023 человека ревакцинировались.