Прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае достиг 305

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 305 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 53 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 11 октября в оперативном штабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 287 человек и 480 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В тяжелом состоянии 642 больных, 258 из них на ИВЛ.

В резерве 396 коечных мест.

Всего в крае с начала пандемии заболело 80 739 человек, выздоровели 60 004 человека, умерло 5 721 человек.

Новые случаи

Барнаул — 95,

Бийск — 32,

Заринск и Рубцовск — по 15,

Калманский район — 13,

Топчихинский район — 12,

Белокуриха и Целинный район — по 8,

Шипуновский район — 7,

Зональный и Усть-Калманский районы — по 6,

Славгород , Алейский , Бийский , Краснощековский , Немецкий национальный , Первомайский , Рубцовский , Усть-Пристанский районы — по 5,

Алейский Бийский Краснощековский Немецкий национальный Первомайский Рубцовский Усть-Пристанский районы — по 5, Алейск , Егорьевский , Курьинский , Солтонский районы — по 4,

Егорьевский Курьинский Солтонский районы — по 4, Петропавловский , Поспелихинский , Смоленский , Тальменский районы — по 3,

Поспелихинский Смоленский Тальменский районы — по 3, Новоалтайск , Алтайский , Благовещенский , Ключевский , Кытмановский , Угловский районы — по 2,

Алтайский Благовещенский Ключевский Кытмановский Угловский районы — по 2, Бурлинский , Красногорский , Кулундинский , Советский , Солонешенский , Троицкий , Тюменцевский , Шелаболихинский районы — по 1.

По последним данным, в регионе прививается 709 527 человек, в том числе: 39 106 человек получили первую прививку и 663 398 человек полностью привиты. 7023 человека ревакцинировались.