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Жизнь

Прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае достиг 305

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 305 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 53 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 11 октября в оперативном штабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 287 человек и 480 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В тяжелом состоянии 642 больных, 258 из них на ИВЛ.

В резерве 396 коечных мест.

Всего в крае с начала пандемии заболело 80 739 человек, выздоровели 60 004 человека, умерло 5 721 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 95,
  • Бийск — 32,
  • Заринск и Рубцовск — по 15,
  • Калманский район — 13,
  • Топчихинский район — 12,
  • Белокуриха и Целинный район — по 8,
  • Шипуновский район — 7,
  • Зональный и Усть-Калманский районы — по 6,
  • Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 5,
  • Алейск, Егорьевский, Курьинский, Солтонский районы — по 4,
  • Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский, Угловский районы — по 2,
  • Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 1.

По последним данным, в регионе прививается 709 527 человек, в том числе: 39 106 человек получили первую прививку и 663 398 человек полностью привиты. 7023 человека ревакцинировались.

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