Прирост по COVID-19 на Алтае приближается к 200 диагнозам в сутки

В госпиталях лечатся 1 528 пациентов, 1 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, амбулаторно в условиях стационара на дому — 4 человека.
В тяжелом состоянии находятся 274 человека, 134 из них на ИВЛ.
За сутки минздрав развернул 254 новых койки, всего свободных осталось 675.
8 смертельных случаев зарегистрировали за 13 октября. Всего за период пандемии умерло 604 человека.
Всего в крае инфицированных — 15 680, выздоровело 13 552 человека (+139).
Новые случаи за сутки
- Барнаул — 54,
- Заринск — 14,
- Славгород — 11,
- Рубцовск — 10,
- Бийск — 9,
- Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район — по 8,
- Бурлинский и Первомайский районы — по 5,
- Кулундинский, Тальменский и Тогульский районы — по 4,
- Смоленский, Усть — Пристанский и Шелаболихинский районы — по 3,
- Залесовский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Суетский и Топчихинский районы — по 2,
- Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский районы — по 1.