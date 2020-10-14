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Жизнь

Прирост по COVID-19 на Алтае приближается к 200 диагнозам в сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 172 заболевших коронавирусом, сообщили 14 октября в оперштабе. Ежедневный прирост продолжает увеличиваться.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В госпиталях лечатся 1 528 пациентов, 1 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, амбулаторно в условиях стационара на дому — 4 человека.

В тяжелом состоянии находятся 274 человека, 134 из них на ИВЛ.

За сутки минздрав развернул 254 новых койки, всего свободных осталось 675.

8 смертельных случаев зарегистрировали за 13 октября. Всего за период пандемии умерло 604 человека.

Всего в крае инфицированных — 15 680, выздоровело 13 552 человека (+139).

Новые случаи за сутки

  • Барнаул — 54,
  • Заринск — 14,
  • Славгород — 11,
  • Рубцовск — 10,
  • Бийск — 9,
  • Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район — по 8,
  • Бурлинский и Первомайский районы — по 5,
  • Кулундинский, Тальменский и Тогульский районы — по 4,
  • Смоленский, Усть — Пристанский и Шелаболихинский районы — по 3,
  • Залесовский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Суетский и Топчихинский районы — по 2,
  • Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский районы — по 1.
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