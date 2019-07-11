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Жизнь
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Пришла вода, а с ней беда

Жители иркутской области переживают самое масштабное наводнение за последних 100 лет. В зоне бедствия более 32 тысяч человек, без жилья и средств к существованию остались более половины.

Зона подтопления в Иркутской области.
Зона подтопления в Иркутской области.
Фото предоставлено Алтайским Краевым Благотворительным Фондом «РОДНИК»

Если в крупных райцентрах и городах оказавшиеся в зоне подтопление связь с «Большой Землей» налажена, то небольших деревнях и селах ситуация остается катастрофической. Вода за ночь уничтожила жилье, огороды, скот сельчан, оставив их без средств к существованию, ВСЕ что наживалось годами.

Также остается совсем мало времени до первых заморозков, что бы наладить минимальный быт людям.

Алтайский Краевой Благотворительный Фонд «РОДНИК» по согласованию с властями Иркутской области ведет сбор средств для оказания адресной помощи многодетным семьям, проживающие в селе Бирюса Иркутской области, их более десяти.

Люди оказались в критической жизненной ситуации, в которой Мы граждане России должны проявить сплочённость, взаимовыручку, доброту.

Беда может неожиданно прийти в дом каждого, не оставайтесь равнодушными.

Как можно помочь?

Можно оказать путем перечисления денежных средств на расчетный счет фонда: rodnikfond.ru

По всем интересующим вас вопросам просьба звонить по телефону +7 (995) 336-40-19 (Якимович Андрей).

Публикация результатов и отчетов, как на сайте нашего Фонда так и в СМИ

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