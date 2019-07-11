Пришла вода, а с ней беда

Если в крупных райцентрах и городах оказавшиеся в зоне подтопление связь с «Большой Землей» налажена, то небольших деревнях и селах ситуация остается катастрофической. Вода за ночь уничтожила жилье, огороды, скот сельчан, оставив их без средств к существованию, ВСЕ что наживалось годами.
Также остается совсем мало времени до первых заморозков, что бы наладить минимальный быт людям.
Алтайский Краевой Благотворительный Фонд «РОДНИК» по согласованию с властями Иркутской области ведет сбор средств для оказания адресной помощи многодетным семьям, проживающие в селе Бирюса Иркутской области, их более десяти.
Люди оказались в критической жизненной ситуации, в которой Мы граждане России должны проявить сплочённость, взаимовыручку, доброту.
Беда может неожиданно прийти в дом каждого, не оставайтесь равнодушными.
Как можно помочь?
Можно оказать путем перечисления денежных средств на расчетный счет фонда: rodnikfond.ru
По всем интересующим вас вопросам просьба звонить по телефону
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