Приставы арестовали квартиру известного российского актера

В 2014 году артист и продюсер взял кредит на съемки кинопроектов. Ему не удалось вернуть необходимую сумму вовремя. Теперь, с учетом процентов и пени, у актера имеется задолженность в размере 38 млн рублей. Банкиры подали в суд.

После победы в суде, банк пошел на мировое соглашение и предоставил Жигунову отсрочку. Компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы.

Арестована одна из трех квартир Жигунова, которая была оценена в 16 млн рублей. Однако этой суммы недостаточно для погашения всего долга. Также артисту придется выплатить исполнительский сбор в размере 2,7 млн рублей, пишет polit.ru.

Судебные приставы рассматривают возможность продажи в счет долга некоторых проектов Жигунова. И тут выяснилось, что права на большую часть проектов принадлежат бизнес-партнеру Жигунова Сергею Обидину. Среди них известные сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Сердца трех».