Приставы закрыли барнаульский клуб

Суд приостановил работу барнаульского бара из-за громкой музыки, на которую пожаловался местный житель, сообщили в УФССП России по Алтайскому краю.

Речь идет о баре Robby Queen на ул. Малахова. Он находится в многоэтажке.

Заведение проверил Роспотребнадзор после того, как один из жильцов пожаловался на громкую музыку. Проверка показала, что уровень звука ночью действительно превышает допустимый нормами. В баре устраивали вечеринки с живой музыкой.

Суд постановил приостановить деятельность клуба на две недели.

«Судебный пристав-исполнитель исполнил постановление суда в полном объеме, приостановив деятельность музыкального оборудования развлекательного заведения», — сообщили в ведомстве.