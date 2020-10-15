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Жизнь

Приставы закрыли барнаульский клуб

Суд приостановил работу барнаульского бара из-за громкой музыки, на которую пожаловался местный житель, сообщили в УФССП России по Алтайскому краю.

Барабаны, музыка.
Барабаны, музыка.
CC0

Речь идет о баре Robby Queen на ул. Малахова. Он находится в многоэтажке.

Заведение проверил Роспотребнадзор после того, как один из жильцов пожаловался на громкую музыку. Проверка показала, что уровень звука ночью действительно превышает допустимый нормами. В баре устраивали вечеринки с живой музыкой.

Суд постановил приостановить деятельность клуба на две недели.

«Судебный пристав-исполнитель исполнил постановление суда в полном объеме, приостановив деятельность музыкального оборудования развлекательного заведения», — сообщили в ведомстве.

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