Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 апреля 15°C

Приставы скрутили алтайского депутата, отобрали Lexus и отправили к психиатру

15 апреля судебные приставы арестовали автомобиль Lexus, принадлежащий депутату Госсобрания Республики Алтай Сергею Кухтуекову. Во время изъятия авто произошла потасовка, после которой народного избранника увезли к психиатру.

Задержание Сергея Кухтуекова.
Задержание Сергея Кухтуекова.
Скриншот видео

Днем 15 апреля Сергей Кухтуеков со своим сыном Артемом прибыли к зданию приставов и стали вести трансляцию происходящего в соцсетях, пишут «Новости Горного Алтая».

Видео Кухтуеков-старший выложил на странице «Вконтакте» и озаглавил его как «давление на независимого депутата». В ролике можно увидеть и драку за канистру с бензином.

«В то время, когда машину начали грузить на эвакуатор, депутат сказал: „Обычному гражданину ничего не остается… где она?“ — и стал оглядываться в поисках какого-то предмета. Затем, увидев стоящую у „Мерседеса“ канистру с бензином (очевидно, что она была приготовлена заранее и именно ее он и искал), он пошел к ней и взял канистру в руки», — пишут местные журналисты.

Следователи уже начали проверку после драки между судебными приставами и депутатом, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай.

Ситуацию с канистрой Кухтуеков не намерен комментировать.

«Что касается физического аспекта, в целом (чувствую себя) нормально, завтра экспертизу сделаю — плечо вывихнули, небольшое сотрясение, ссадины. Морально — не очень хорошая история, у меня нет никакого выбора решить ситуацию, на меня давят и используют разные способы, в том числе — мои долги», — заявил он.

Задержание Сергея Кухтуекова.
Задержание Сергея Кухтуекова.
Скриншот видео

Позже «Банкфаксу» депутата рассказал, что его признали вменяемым и отпустили.

За что у Кухтуекова отобрали имущество

В отношении депутата на исполнении находилось 69 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, коммунальным услугам, а также по аренде нежилого помещения на общую сумму 1 млн 224 тыс. рублей.

«На данный момент в результате принятых судебными приставами мер остаток задолженности по 21 исполнительному производству составляет 730 тысяч рублей. В целях исполнения требований исполнительных документов судебным приставом наложен арест на имущество должника», — рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.

Плюс к этому из-за воспрепятствовал законной деятельности должностного лица, на народного избранника составили еще один протокол об административном нарушении. исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость