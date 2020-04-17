Приставы скрутили алтайского депутата, отобрали Lexus и отправили к психиатру

15 апреля судебные приставы арестовали автомобиль Lexus, принадлежащий депутату Госсобрания Республики Алтай Сергею Кухтуекову. Во время изъятия авто произошла потасовка, после которой народного избранника увезли к психиатру.

Днем 15 апреля Сергей Кухтуеков со своим сыном Артемом прибыли к зданию приставов и стали вести трансляцию происходящего в соцсетях, пишут «Новости Горного Алтая».

Видео Кухтуеков-старший выложил на странице «Вконтакте» и озаглавил его как «давление на независимого депутата». В ролике можно увидеть и драку за канистру с бензином.

«В то время, когда машину начали грузить на эвакуатор, депутат сказал: „Обычному гражданину ничего не остается… где она?“ — и стал оглядываться в поисках какого-то предмета. Затем, увидев стоящую у „Мерседеса“ канистру с бензином (очевидно, что она была приготовлена заранее и именно ее он и искал), он пошел к ней и взял канистру в руки», — пишут местные журналисты.

Следователи уже начали проверку после драки между судебными приставами и депутатом, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай.

Ситуацию с канистрой Кухтуеков не намерен комментировать.

«Что касается физического аспекта, в целом (чувствую себя) нормально, завтра экспертизу сделаю — плечо вывихнули, небольшое сотрясение, ссадины. Морально — не очень хорошая история, у меня нет никакого выбора решить ситуацию, на меня давят и используют разные способы, в том числе — мои долги», — заявил он.

Задержание Сергея Кухтуекова. Скриншот видео

Позже «Банкфаксу» депутата рассказал, что его признали вменяемым и отпустили.

За что у Кухтуекова отобрали имущество

В отношении депутата на исполнении находилось 69 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, коммунальным услугам, а также по аренде нежилого помещения на общую сумму 1 млн 224 тыс. рублей.

«На данный момент в результате принятых судебными приставами мер остаток задолженности по 21 исполнительному производству составляет 730 тысяч рублей. В целях исполнения требований исполнительных документов судебным приставом наложен арест на имущество должника», — рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.

Плюс к этому из-за воспрепятствовал законной деятельности должностного лица, на народного избранника составили еще один протокол об административном нарушении. исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).