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Жизнь

Приставы закрыли барнаульскую службу доставки еды

Судебные приставы на 10 суток приостановили работу службы доставки пиццы, шаурмы и бургеров «ПиццБург», сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

Пицца.
Пицца.
СС0

Специалисты Роспотребнадзора проверили, как работники соблюдают санитарные меры. Оказалось, что сотрудниками предприятия не используются средства индивидуальной защиты при обслуживании клиентов, в зале на полу отсутствует разметка о соблюдении социальной дистанции и не обеспечено проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях.

Это стало основанием для возбуждения исполнительного производства о приостановлении деятельности «ПиццБурга» на 10 суток.

«Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет находиться в УФССП России по Алтайскому краю на ежедневном контроле», — заявили в ведомстве.

Судя по данным из 2GIS, у службы доставки три филиала. Не работает только тот, что на Павловском тракте, 275.

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