Приставы закрыли барнаульскую службу доставки еды

Специалисты Роспотребнадзора проверили, как работники соблюдают санитарные меры. Оказалось, что сотрудниками предприятия не используются средства индивидуальной защиты при обслуживании клиентов, в зале на полу отсутствует разметка о соблюдении социальной дистанции и не обеспечено проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях.
Это стало основанием для возбуждения исполнительного производства о приостановлении деятельности «ПиццБурга» на 10 суток.
«Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет находиться в УФССП России по Алтайскому краю на ежедневном контроле», — заявили в ведомстве.
Судя по данным из 2GIS, у службы доставки три филиала. Не работает только тот, что на Павловском тракте, 275.