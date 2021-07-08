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Жизнь

«Пристегнитесь»: Владимир Путин раскритиковал взлетно-посадочную полосу в соседнем с Алтаем регионе

Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с качеством взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени А. А. Леонова в Кемерове.

Самолет президента
Самолет президента
Пресс-служба Президента Российской Федерации; CC BY 4.0

По словам главы государства, он на собственном опыте смог оценить качество полосы и ощутить неудобства при взлете из-за сильной тряски, когда накануне покидал Кемерово, где находился с рабочим визитом.

«Вы сказали об аэропорте. Сами там бывали, знаете. Я вчера взлетал — гребенка там на взлетно-посадочной полосе», — заметил президент в ходе совещания с членами правительства в среду.

Путин рассказал, что экипаж «борта номер один» предупредил его о возможных неудобствах. «Сразу меня там командир предупредил: «Пристегнитесь» — и прочее-прочее. Стюардесса зашла: «Не ставьте стаканы», — рассказал президент.

«Понимаете, надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно я — прилетел, улетел. Не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают», — сказал Путин Хуснуллину.

Как пишет ТАСС, говоря о реализации программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, глава государства также отметил, что нельзя «забывать о том, что праздник-праздником, но жизнь-то продолжается».

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