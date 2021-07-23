Привести в соответствие. Зачем меняют герб Барнаула и почему на нем не будет коня

Решение об изменении герба Барнаула было принято 23 июля на профильном совещании в городской администрации.

Замглавы администрации краевой столицы, руководитель аппарата Юрий Еремеев, говоря о необходимости таких изменений, отметил, что первый герб города Барнаула появился в 1846 году и был составлен Францом Санти.

Внешний вид герба был такой — щит, разделенный на две части. В верхней меньшей части — герб Томской губернии на зеленом фоне, а в нижней, в голубом поле среди горных пород изображена дымящаяся доменная печь.

Годы шли, герб претерпевал изменения, менялось его цветовое решение, но основные элементы сохранились.

Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Также Юрий Еремеев напомнил, что в 2019 году на координационном совещении полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе было дано поручение завершить процедуры регистрации официальных символов городских округов в государственном геральдическом реестре.

Юрий Еремеев,

заместитель главы администрации Барнаула:

Администрацией города были направлены запросы в Геральдическую комиссию при губернаторе Алтайского края, в Геральдический совет при президенте РФ для получения консультаций и рекомендаций по вопросу подготовки документов. В соответствии с официальным письмом Геральдического совета при президенте РФ в адрес администрации города стало понятно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр Российской Федерации внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики.

Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Исходя из рекомендаций Геральдического совета, для геральдической регистрации герба необходимо исключить коня, поскольку серебряный конь на зеленом поле в период 1846—1857 годов обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии.

В 1857 году такой способ указания региональной принадлежности был законодательно отменен.

Поэтому, по словам Юрия Еремеева, необходимо привести в порядок цветовое решение и выполнить рисунки герба «на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края».

Юрий Еремеев,

заместитель главы администрации Барнаула:

Для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления — фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент.

Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

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Герб — не товарный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в различных стилях, щитах разных форм и пропорций, — подчеркнул эксперт

Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Действительный член Всероссийского геральдического обществапредседатель Алтайского отделения Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия» Сергей Чеков акцентировал внимание на томчто герб не является графически неизменным.

Глава города Вячеслав Франк, говоря о необходимости изменить герб Барнаула, отметил, такое решение — большая ответственность.



Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане.

Городскими властями принято решение создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб краевой столицы и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия» дано поручение разработать эскизы герба с учетом замечаний и требований.