Привет, Андрей! За что следователи задержали бывшего замглавы алтайского минстроя

СУ СКР по Алтайскому краю 16 апреля возбудил уголовное дело в отношении Андрея Голубцова, экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как следует из пресс-релиза регионального управления Следкома России, Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве коммунальных сетей.

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и регионального главка МВД.

16 апреля следователи провели серию обысков. Стало известно, что Голубцов задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе при этом прошла информация, что Голубцов уволился из министерства по собственному желанию. По состоянию на 16 апреля, сведения о нем в разделе «Руководство и структура министерства» удалены.

Взятка. Анна Зайкова

Змеиногорское эхо

Как сообщил редакции осведомленный источник, претензии правоохранителей к Голубцову могут быть связаны с острой коммунальной проблемой осенью 2018 года в Змеиногорске, когда город едва не вступил в зиму с неработающими системами отопления и водоснабжения.

Ситуация, в решение которой потом пришлось вступить губернатору Виктору Томенко, развивалась так.

В августе 2018 года администрация Змеиногорска заключила с компанией «АлтайИнвестСтрой» контракт на замену магистрального водопровода. Работы стоимостью 800 тыс. рублей должны были завершиться к 10 октября. Подрядчик, по информации официального сайта региона, несколько раз переносил сроки работ, после чего мэрия города расторгла с ним контракт.

Замену проблемного трубопровода в авральном режиме провели в течение 22−24 ноября. Для этого были привлечены специалисты предприятия «Водоканал Змеиногорска». Тепло- и водоснабжение в городе было восстановлено.

Губернатор в гневе

Виктор Томенко уже тогда, устроив на оперативном совещании «разбор полетов», был возмущен тем, что жителей города накануне зимы едва не оставили без тепла и воды. Он потребовал «предметно, жестко разобраться по этой части».

Губернатор также по горячим следам заявил, что «необходимо в правоохранительные органы передать все материалы на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела».

Возможно, спустя полтора года эта история наконец-то получила продолжение. Однако отметим, что следователи пока официально не называют фамилию руководителя компании, который, по их версии, передал взятку Андрею Голубцову.