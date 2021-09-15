Привет из Арктики. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето и похолодает

15 сентября на Алтай ворвалось второе «бабье лето». Сколько оно продлится и когда ждать очередных холодов — в материале altapress.ru.

Погода в регионе 16 и 17 сентября

По данным алтайского Гидрометцентра, в предстоящие 2 дня температура воздуха в Алтайском крае достигнет +20…+26 градусов. Местами ожидаются туманы.

В Барнауле столбик термометра поднимается до +25 градусов. Ветер будет южный, до 13 метров в секунду.

Когда закончится «бабье лето»?

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмилы Сырых, холода вернутся уже 18 сентября. Эксперт уточняет: «На Алтай придет холодный фронт из Арктики».

Дождь. Михаил Хаустов

Температуры в районах края и региональной столице в этот день опустятся до +15…+17 градусов.

Повсеместно вероятны дожди и небольшие грозы.