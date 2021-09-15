Привет из Арктики. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето и похолодает

Погода в регионе 16 и 17 сентября
По данным алтайского Гидрометцентра, в предстоящие 2 дня температура воздуха в Алтайском крае достигнет +20…+26 градусов. Местами ожидаются туманы.
В Барнауле столбик термометра поднимается до +25 градусов. Ветер будет южный, до 13 метров в секунду.
Когда закончится «бабье лето»?
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмилы Сырых, холода вернутся уже 18 сентября. Эксперт уточняет: «На Алтай придет холодный фронт из Арктики».
Температуры в районах края и региональной столице в этот день опустятся до +15…+17 градусов.
Повсеместно вероятны дожди и небольшие грозы.