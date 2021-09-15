15 сентября 22°C
﻿
Жизнь

Привет из Арктики. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето и похолодает

15 сентября на Алтай ворвалось второе «бабье лето». Сколько оно продлится и когда ждать очередных холодов — в материале altapress.ru.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Погода в регионе 16 и 17 сентября

По данным алтайского Гидрометцентра, в предстоящие 2 дня температура воздуха в Алтайском крае достигнет +20…+26 градусов. Местами ожидаются туманы.

В Барнауле столбик термометра поднимается до +25 градусов. Ветер будет южный, до 13 метров в секунду.

Когда закончится «бабье лето»?

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмилы Сырых, холода вернутся уже 18 сентября. Эксперт уточняет: «На Алтай придет холодный фронт из Арктики».

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Температуры в районах края и региональной столице в этот день опустятся до +15…+17 градусов.

Повсеместно вероятны дожди и небольшие грозы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость