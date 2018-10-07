Привет из 90-х. Новосибирцы просят разогнать стихийную барахолку, организованную прямо на дороге

Из-за развалов блошиного рынка по дороге не могут проехать машины. Торговля устроена возле зданий ЗАГСа Ленинского района, Сбербанка, магазинов Холди и Спорттовары.
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В Новосибирске каждые выходные на улице Котовского проходит стихийная барахолка. Люди выкладывают свои вещи прямо на асфальт, как в 90-е. Подписчики «Инцидент Новосибирск» пишут, что власти района и полиция никак не реагируют на это безобразие и обращаются к мэрии, чтобы та вмешалась.
Из-за развалов блошиного рынка по дороге не могут проехать машины. Торговля устроена возле зданий ЗАГСа Ленинского района, Сбербанка, магазинов Холди и Спорттовары.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter