Привет из 90-х. Новосибирцы просят разогнать стихийную барахолку, организованную прямо на дороге

В Новосибирске каждые выходные на улице Котовского проходит стихийная барахолка. Люди выкладывают свои вещи прямо на асфальт, как в 90-е. Подписчики «Инцидент Новосибирск» пишут, что власти района и полиция никак не реагируют на это безобразие и обращаются к мэрии, чтобы та вмешалась.