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Привет из 90-х. Новосибирцы просят разогнать стихийную барахолку, организованную прямо на дороге

В Новосибирске каждые выходные на улице Котовского проходит стихийная барахолка. Люди выкладывают свои вещи прямо на асфальт, как в 90-е. Подписчики «Инцидент Новосибирск» пишут, что власти района и полиция никак не реагируют на это безобразие и обращаются к мэрии, чтобы та вмешалась.

Барахолка в Новосибирске на улице Котовского.
Барахолка в Новосибирске на улице Котовского.
vk.com/incident_nsk

Из-за развалов блошиного рынка по дороге не могут проехать машины. Торговля устроена возле зданий ЗАГСа Ленинского района, Сбербанка, магазинов Холди и Спорттовары.

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