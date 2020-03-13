Привет от «Лены и Тамары» обнаружили на фреске Рафаэля в резиденции Папы Римского

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы украинских туристок.

Посетитель нашел нацарапанную надпись «Лена Тамара Винница» и выложил соответствующее видео в группу Italy for me («Италия для меня») в Facebook.

На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза «Лена Тамара Винница» выглядит наиболее свежей. Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее. Но один изинтернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом, пишет .

Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508—1517 годах.

Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.