Привычные водоразборные колонки продолжают работать в Барнауле

В Барнауле действует около 170 водоразборных колонок старого образца. Они находятся в основном в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.
Недостаток привычных колонок в том, что при минусовых температурах они перемерзают. Поэтому «Росводоканал Барнаул» установил первое в городе автоматизированное водоразборное устройство на ул. Аванесова, 39.
Между тем, расположенная рядом водоразборная колонка старого образца продолжает работать, уточнили коммунальщики.