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Жизнь

Привычные водоразборные колонки продолжают работать в Барнауле

В Барнауле появилось автоматизированное водоразборное устройство, но горожане по-прежнему могут пользоваться привычными колонками, сообщили в администрации города.

Колонка. Вода.
Колонка. Вода.
Олег Богданов

В Барнауле действует около 170 водоразборных колонок старого образца. Они находятся в основном в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.

Недостаток привычных колонок в том, что при минусовых температурах они перемерзают. Поэтому «Росводоканал Барнаул» установил первое в городе автоматизированное водоразборное устройство на ул. Аванесова, 39.

Между тем, расположенная рядом водоразборная колонка старого образца продолжает работать, уточнили коммунальщики.

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