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Жизнь

Привычный сибирский мороз с гололедом ждет жителей Алтайского края 20 января

Погода в Алтайском крае в среду, 20 января, отметится свойственным для наших широт морозом и гололедом.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Анна Зайкова

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят −15…−20 градусов, местами в предгорьях будет −5…−10 градусов.

Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в краевой столице составит −18…−20 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду.

Напомним, что в конце текущей недели в Алтайском крае прогнозируется похолодание. Пик морозов придется на понедельник-вторник будущей недели. Местами температура воздуха будет достигать -40 градусов.

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