Привычный сибирский мороз с гололедом ждет жителей Алтайского края 20 января

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят −15…−20 градусов, местами в предгорьях будет −5…−10 градусов.
Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
Температура воздуха в краевой столице составит −18…−20 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду.
Напомним, что в конце текущей недели в Алтайском крае прогнозируется похолодание. Пик морозов придется на понедельник-вторник будущей недели. Местами температура воздуха будет достигать -40 градусов.