Приз или деньги? Новогоднее предсказание от altapress.ru

Для того, чтобы выбрать свою печеньку, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Зачем ходить к гадалке, когда можно просто выбрать печеньку? Редакция altapress.ru поздравляет всех с Новым годом и дарит возможность подглядеть в будущее. Осторожно — это может перевернуть вашу жизнь. Шутка. Или нет?
Для того, чтобы выбрать свою печеньку, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter