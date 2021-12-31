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Жизнь

Приз или деньги? Новогоднее предсказание от altapress.ru

Зачем ходить к гадалке, когда можно просто выбрать печеньку? Редакция altapress.ru поздравляет всех с Новым годом и дарит возможность подглядеть в будущее. Осторожно — это может перевернуть вашу жизнь. Шутка. Или нет?

Игра. Печенье с предсказаниями.
Игра. Печенье с предсказаниями.
altapess.ru.

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