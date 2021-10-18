Приз в 1,3 млрд рублей. Что известно о победе россиян в чемпионате мира по игре «Dota 2»

«The International» — ежегодный турнир по игре «Dota 2». В 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м его перенесли из Стокгольма в Бухарест. Зрители на игре не присутствовали.
Команда россиян (от организации «Team Spirit») состояла из Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro).
В гранд-финале россияне со счетом 3:2 обыграли китайскую организацию «PSG LGD», пишет «ТАСС».
Также отмечается, что «Team Spirit» — вторая в истории команда, выигравшая «The International», пройдя в основную стадию из региональной квалификации. Победу отечественные киберспортсмены одержали не сразу. В первом раунде они потерпели поражение со счетом 1:2 китайцам. А вот затем поочередно победили представителей Южной Азии (2:0), европейцев из коллектива OG (2:0), россиян из «Virtus Pro» (2:1), взяли реванш у китайских соперников (2:0) и переиграли еще одну команду из Европы с похожим названием «Team Secret» (2:1).
За первое место «Team Spirit» достались 18,2 млн долларов (1,3 млрд рублей).
Игроки планируют потратить часть призовых на недвижимость. Yatoro, сообщает «Газета.ru», хочет «купить домик для кошки и, возможно, усадьбу», Mira — «жилье и папе машину», а Torontotokyo собирается приобрести квартиру сестре. Рассказал: «Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по „Facetime“ разговаривали, я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы».