Приз в 1,3 млрд рублей. Что известно о победе россиян в чемпионате мира по игре «Dota 2»

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Кого победили «Team Spirit»?

В гранд-финале россияне со счетом 3:2 обыграли китайскую организацию «PSG LGD», пишет «ТАСС».

Клавиатура компьютера. CC0

Также отмечается, что «Team Spirit» — вторая в истории команда, выигравшая «The International», пройдя в основную стадию из региональной квалификации. Победу отечественные киберспортсмены одержали не сразу. В первом раунде они потерпели поражение со счетом 1:2 китайцам. А вот затем поочередно победили представителей Южной Азии (2:0), европейцев из коллектива OG (2:0), россиян из «Virtus Pro» (2:1), взяли реванш у китайских соперников (2:0) и переиграли еще одну команду из Европы с похожим названием «Team Secret» (2:1).