Призыв по частичной мобилизации россиянина впервые приостановил суд

Суд впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.

Адвокат Павел Чиков сообщил, что, получив повестку, мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Но ему отказали.

Гражданин подал иск в суд, чтобы оспорить решение военного комиссариата и призывной комиссии.

Суд принял иск и предпринял обеспечительные меры.

Он приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу.

На данный момент мужчина находится в войсковой части. Суд поручил командованию вернуть его к месту жительства, чтобы он смог участвовать в судебном процессе.