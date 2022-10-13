13 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Призыв по частичной мобилизации россиянина впервые приостановил суд

Суд впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Адвокат Павел Чиков сообщил, что, получив повестку, мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Но ему отказали.

Гражданин подал иск в суд, чтобы оспорить решение военного комиссариата и призывной комиссии.

Суд принял иск и предпринял обеспечительные меры.

Он приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу.

На данный момент мужчина находится в войсковой части. Суд поручил командованию вернуть его к месту жительства, чтобы он смог участвовать в судебном процессе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость