Призыв по частичной мобилизации россиянина впервые приостановил суд

Адвокат Павел Чиков сообщил, что, получив повестку, мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Но ему отказали.
Гражданин подал иск в суд, чтобы оспорить решение военного комиссариата и призывной комиссии.
Суд принял иск и предпринял обеспечительные меры.
Он приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу.
На данный момент мужчина находится в войсковой части. Суд поручил командованию вернуть его к месту жительства, чтобы он смог участвовать в судебном процессе.