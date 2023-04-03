Призыв, пособия и коммуналка. Что изменится в жизни жителей Алтайского края в апреле

О том, какие нововведения ждут жителей Алтайского края в апреле 2023 года — в материале altapress.ru.

Призыв на военную службу

С 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. Призывать в армию будут граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет и не пребывающих в запасе. Общее количество призывников на текущий сезон призывной кампании составит 147 тыс. человек. Призыв продлится до 15 июля. В этот же период с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии в апреле повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост должен стать выше темпа официальной инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др. Обращаться никуда не нужно — индексация произойдет автоматически.

Напомним, социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Прием детей в 1 класс

Стартует приемная кампания по зачислению в первый класс. Она начнется не позднее 1 апреля — конкретные даты определят сами школы. При этом на портале госуслуг еще в середине марта появилась возможность предзаполнить заявление о приеме ребенка в первый класс, то есть сохранить черновик заявления в личном кабинете, чтобы при старте приема заявок осталось только нажать кнопку «Отправить». Также появилась возможность получения письма от портала госуслуг с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Школа. Открытые источники в интернете.

Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья

Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.

Это связано с тем, что в этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

Новые правила оплаты домовых нужд и субсидии

Владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Изменения затронут в том числе оплату общедомовых нужд: траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме. Теперь показатель будет рассчитываться исходя из фактического потребления, а в многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. При их отсутствии размер платежа формируется в соответствии с нормативами.

Помимо этого, с 1 апреля нуждающиеся на полгода получат субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ, а к началу месяца собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Стандартизация деятельности МФО

Появится новый базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией (МФО) операций на финансовом рынке.

Он установит условия и порядок совершения таких операций, подлежащих стандартизации в отношении МФО, как: выдача микрозаймов; привлечение денежных средств физических лиц. В частности, документ содержит перечень способов проверки клиентов при выдаче онлайн-микрозаймов.

Стандарт станет обязательным для исполнения всеми МФО вне зависимости от членства в СРО в сфере финансового рынка. Его нужно будет применять начиная с 23 апреля 2023 года.

Безопасность на воде

При проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.

Теплоход «Москва-175» Министерство транспорта Алтайского края.

Поддержка держателей ипотечных бумаг

В апреле вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.

Напомним, ипотечные бумаги — это инструмент, который помогает снизить конечную стоимость ипотеки и увеличивает возможности банков.

Электронное взаимодействие ведомств

Органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например, свидетельствах о рождении или о заключении брака.

Интернет. Pixabay.com

Требования к приему на госслужбу

Вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».

К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Также отменяется проведение квалификационного экзамена.

Изменения правил оформления детских пособий

Новые правила, по которым отдельные категории родителей и опекунов при обращении за пособием должны будут предоставлять данные о своих доходах, движимом и недвижимом имуществе, вступят в силу с 4 апреля.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

В отдельную категорию получателей таких пособий выделят матерей или отцов, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком и не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

А также обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, научных организациях или по программам дополнительного профобразования.

У матерей, отцов, опекунов (кроме обучающихся очно) и других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком и не подлежащих обязательному соцстрахованию, появится обязанность при обращении за получением пособия по уходу за ребенком в территориальный орган СФР сообщить о своих доходах за последний год или причинах их отсутствия, о наличии движимого и недвижимого имущества.

Новая причина установления инвалидности

С 3 апреля будет действовать новый порядок причин установления инвалидности, который принял Минтруд. Так, еще одним основанием для этого станет увечье (ранения, травмы, контузии) или заболевание, полученное вследствие выполнения обязательств по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Инвалид. unsplash.com

Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала проведения специальной военной операции. Изменения коснутся только тех граждан РФ, которые стали участниками военного формирования по собственному желанию.

Инвалидность в таком случае будет устанавливаться федеральным учреждением медико-социальной экспертизы при наличии соответствующего заключения военно-врачебных комиссий, которые подчиняются Главному центру военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ и его филиалов.

Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.