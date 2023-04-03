Призыв, пособия и коммуналка. Что изменится в жизни жителей Алтайского края в апреле

Призыв на военную службу
С 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. Призывать в армию будут граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет и не пребывающих в запасе. Общее количество призывников на текущий сезон призывной кампании составит 147 тыс. человек. Призыв продлится до 15 июля. В этот же период с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек.
Индексация социальных пенсий
Социальные пенсии в апреле повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост должен стать выше темпа официальной инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др. Обращаться никуда не нужно — индексация произойдет автоматически.
Напомним, социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.
Прием детей в 1 класс
Стартует приемная кампания по зачислению в первый класс. Она начнется не позднее 1 апреля — конкретные даты определят сами школы. При этом на портале госуслуг еще в середине марта появилась возможность предзаполнить заявление о приеме ребенка в первый класс, то есть сохранить черновик заявления в личном кабинете, чтобы при старте приема заявок осталось только нажать кнопку «Отправить». Также появилась возможность получения письма от портала госуслуг с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.
Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья
Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.
Это связано с тем, что в этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.
Новые правила оплаты домовых нужд и субсидии
Владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Изменения затронут в том числе оплату общедомовых нужд: траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме. Теперь показатель будет рассчитываться исходя из фактического потребления, а в многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. При их отсутствии размер платежа формируется в соответствии с нормативами.
Помимо этого, с 1 апреля нуждающиеся на полгода получат субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ, а к началу месяца собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.
Стандартизация деятельности МФО
Появится новый базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией (МФО) операций на финансовом рынке.
Он установит условия и порядок совершения таких операций, подлежащих стандартизации в отношении МФО, как: выдача микрозаймов; привлечение денежных средств физических лиц. В частности, документ содержит перечень способов проверки клиентов при выдаче онлайн-микрозаймов.
Стандарт станет обязательным для исполнения всеми МФО вне зависимости от членства в СРО в сфере финансового рынка. Его нужно будет применять начиная с 23 апреля 2023 года.
Безопасность на воде
При проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.
Поддержка держателей ипотечных бумаг
В апреле вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.
Напомним, ипотечные бумаги — это инструмент, который помогает снизить конечную стоимость ипотеки и увеличивает возможности банков.
Электронное взаимодействие ведомств
Органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например, свидетельствах о рождении или о заключении брака.
Требования к приему на госслужбу
Вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».
К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Также отменяется проведение квалификационного экзамена.
Изменения правил оформления детских пособий
Новые правила, по которым отдельные категории родителей и опекунов при обращении за пособием должны будут предоставлять данные о своих доходах, движимом и недвижимом имуществе, вступят в силу с 4 апреля.
В отдельную категорию получателей таких пособий выделят матерей или отцов, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком и не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
А также обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, научных организациях или по программам дополнительного профобразования.
У матерей, отцов, опекунов (кроме обучающихся очно) и других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком и не подлежащих обязательному соцстрахованию, появится обязанность при обращении за получением пособия по уходу за ребенком в территориальный орган СФР сообщить о своих доходах за последний год или причинах их отсутствия, о наличии движимого и недвижимого имущества.
Новая причина установления инвалидности
С 3 апреля будет действовать новый порядок причин установления инвалидности, который принял Минтруд. Так, еще одним основанием для этого станет увечье (ранения, травмы, контузии) или заболевание, полученное вследствие выполнения обязательств по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала проведения специальной военной операции. Изменения коснутся только тех граждан РФ, которые стали участниками военного формирования по собственному желанию.
Инвалидность в таком случае будет устанавливаться федеральным учреждением медико-социальной экспертизы при наличии соответствующего заключения военно-врачебных комиссий, которые подчиняются Главному центру военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ и его филиалов.
Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.