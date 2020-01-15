Призыв в армию не устроил сибиряка и он попытался обжаловать его в суде

Молодой житель Бердска обратился в городской суд с административным исковым заявлением, в котором рассказал про выявленные в ходе обследования заболевания, пишет « Курьер.Среда.Бердск ».

19 декабря Вячеслав попросил судью признать решение призывной комиссии незаконным и отменить заключение врача, которой руководит работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих к призыву на военную службу.

«Он полагает, что те заболевания, которые были у него выявлены в ходе обследования, препятствуют к прохождению им военной службы», — рассказала помощник председателя горсуда.

Судья два дня рассматривала исковое заявление. А 14 января вынесла вердикт — отказать призывнику Вячеславу в удовлетворении исковых требований.

Впрочем, у молодого человека есть время обжаловать решение бердского городского суда до того, как он пополнит ряды российской армии.