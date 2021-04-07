Признавших вину браконьеров осудят за убийство косули с детенышами в Алтайском крае

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование дела об незаконной охоте. На скамье подсудимых окажутся трое жителей региона, сообщает ведомство

Мужчины обвиняются в преступлении по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в 2020 году обвиняемые без разрешения и вне охотничьего сезона выехали на участок, недалеко от одного из сел Усть-Калманского района. Мужчины застрелили косулю с двумя детенышами, после чего решили скрыться, но были задержаны.

Ущерб государству оценивается в 120 тыс. рублей.

В ходе следствия мужчины признали.вину. СК наложил арест на их имущество. Дело направлено в суд.