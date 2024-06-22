Призраков унесли, ходоков в лес завезли. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Выходные предстоят жаркие, поэтому altapress.ru придумал, как провести время: сходить в парк на книжный фестиваль, прогуляться вечером по лесу, сходить на интеллектуальную игру или устроить тру-крайм экскурсию по городу.

В кино

Боевик Ярополка Лапшина «Перед рассветом» в «Премьере» — 22 июня, 13:00, 16+

Триллер Майкла Дэя «Не жилец» в Pioneer Cineva — 23 июня, 20:20, 18+

На экскурсию

Пешеходная экскурсия «Темные истории барнаульских улиц» от Краеведческого музея — 22 июня, 18:00, 16+

Экскурсия от Краеведческого музея. vk.com/agkm1823

В музей

Персональный арт-проект Виктории Авдониной «Оттепель» в музее «Город» — до 11 августа, ср-вс с 10:00 до 18:00, 6+

Выставка «Взгляд в мечту» в Художественном музее — до 17 августа, ср с 10:00 до 17:30, чт с 10:00 до 18:30, пт-вс с 10:00 до 17:30, 0+

Самохвалов А.Н. «Девочка с апельсином». 1920-е-1930-е гг. ghmak.ru

В парк

Книжный фестиваль на траве «Ромфест» в парке «Изумрудный» — 23 июня, 13:00, 0+

На прогулку

Вечерняя прогулка по лесу от проекта «Идем пешком» от лыжной базы «Динамо» — 22 июня, 21:30, 16+

Барнаульские прогулки. Марина Селезнева, vk.com/ostanovka_mgnovenia

На игру

Игротека «#391» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 23 июня, 18:30, 18+

Новогодний квиз. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

На концерт

Концерт рок-группы «Туева Хуча» в Hairy Lemon Pub — 22 июня, 22:00, 18+

Для детей

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» в «Премьере» — 22 июня, 16:20, 12+

"Унесенные призраками". Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале