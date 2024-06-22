Призраков унесли, ходоков в лес завезли. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Боевик Ярополка Лапшина «Перед рассветом» в «Премьере» — 22 июня, 13:00, 16+
Триллер Майкла Дэя «Не жилец» в Pioneer Cineva — 23 июня, 20:20, 18+
На экскурсию
Пешеходная экскурсия «Темные истории барнаульских улиц» от Краеведческого музея — 22 июня, 18:00, 16+
В музей
Персональный арт-проект Виктории Авдониной «Оттепель» в музее «Город» — до 11 августа, ср-вс с 10:00 до 18:00, 6+
Выставка «Взгляд в мечту» в Художественном музее — до 17 августа, ср с 10:00 до 17:30, чт с 10:00 до 18:30, пт-вс с 10:00 до 17:30, 0+
В парк
Книжный фестиваль на траве «Ромфест» в парке «Изумрудный» — 23 июня, 13:00, 0+
На прогулку
Вечерняя прогулка по лесу от проекта «Идем пешком» от лыжной базы «Динамо» — 22 июня, 21:30, 16+
На игру
Игротека «#391» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 23 июня, 18:30, 18+
На концерт
Концерт рок-группы «Туева Хуча» в Hairy Lemon Pub — 22 июня, 22:00, 18+
Для детей
Мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» в «Премьере» — 22 июня, 16:20, 12+
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