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Разработаны первые эскизы нового герба Барнаула

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов разработал несколько эскизов нового герба Барнаула. Их опубликовал «Вечерний Барнаул».

Старый герб Барнаула.
Старый герб Барнаула.
Фото Михаила Полубедова, газета "Вечерний Барнаул"

Краевое отделение Союза геральдистов и Алтайское отделение Сибирской геральдической коллегии давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края. Они готовы поработать с гербом краевой столицы бесплатно.

«В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь, как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба», — пояснил Неверов.

Разработчики готовы выполнить не только простой, но и средний или парадный герб, куда добавляются лента с наградой города — орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы.

Кстати, на стеле «Город трудовой доблести» должен быть уже обновленный герб.

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