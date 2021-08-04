Разработаны первые эскизы нового герба Барнаула

Краевое отделение Союза геральдистов и Алтайское отделение Сибирской геральдической коллегии давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края. Они готовы поработать с гербом краевой столицы бесплатно.

«В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь, как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба», — пояснил Неверов.

Разработчики готовы выполнить не только простой, но и средний или парадный герб, куда добавляются лента с наградой города — орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы.

Кстати, на стеле «Город трудовой доблести» должен быть уже обновленный герб.