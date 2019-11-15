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Точки-тире: как в 19 веке в Сибирь проводили телеграф и какую первую телеграмму отправили из Барнаула

Более чем полтора века назад, 15 ноября 1867 года из Барнаула в Санкт-Петербург отправили первую телеграмму. Когда и зачем в Сибири появился телеграф, как с его помощью пытались соединить Сибирь и Америку и что было в первой телеграмме из Барнаула — в материале altapress.ru.

"Ростелеком" отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
"Ростелеком" отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
архив компании "Ростелеком"

Телеграф — это система связи, которая передает и получает визуальные или звуковые кодированные сигналы на расстоянии. Телеграфом называли как устройство для передачи сигналов, так и помещение, где это происходило.

Телеграф в Сибири

Во второй половине XIX века Сибирь начала нуждаться в устойчивой связи с центральной Россией. В регионе стремительно росло количество населения, развивались товарно-денежные отношения. С укреплением экономических связей между городами Сибири и центром страны требовалось все более надежная и быстрая связь.

Сибирь нуждалась в телеграфной связи, однако трудности для этого создавала огромная территория и неблагоприятный климат.

Первые проекты сибирского телеграфа предложили иностранцы и русские офицеры в 1850 году: они хотели сделать, ни много ни мало, телеграф из Сибири в Америку.

Впоследствии, в 1857 году Международное общество электрического телеграфа также предложило установить телеграф между Сибирью и Америкой через Берингов пролив. Однако проекту не суждено было осуществиться. Постепенно от этой идеи отказались и перешли к рассмотрению более реальных вариантов.

&quot;Ростелеком&quot; отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
«Ростелеком» отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
архив компании «Ростелеком»

Телеграф в Барнауле

1 ноября (по старому стилю) 1867 года открылся телеграф в Барнауле. Алтайская столица стала третьим сибирским городом (после Томска и Омска), который получил прямую связь с Санкт-Петербургом. Первую телеграмму 2 ноября (по старому стилю) отправил С. И. Гуляев. Телеграмма гласила:

Долгом считаю уведомить, что 1 ноября открыт здесь в Барнауле телеграф, сегодня, 2 числа, отслужен молебен благодарственный. Гуляев.

Первая Барнаульская телеграфная кантора была оборудована аппаратом Морзе. Она размещалась на улице Иркутской (Пушкина 47) — там же, где почтовая контора, сообщает cyberleninka.ru.

В 1872 году у Барнаула появилась связь со Змеиногорском и селом Белоглазово, через которое по воде в Барнаул доставляли руду. В следующие два десятилетия телеграф связал Барнаул с Бийском, Курьей, Чистюнькой, Локтем, Камнем, Павловском и другими населенными пунктами.

Во время пожара в 1917 году здание на Пушкинской, где размещался телеграф, сгорело. В 1918 телеграф переехал на Интернациональную, 74. В этом важном для истории здании сегодня располагается компания «Ростелеком».

Анна Карпова

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