9 апреля
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Жизнь

Пробковый бор. Что происходит на развязке на Змеиногорском тракте, которая должна разгрузить город от заторов

Altapress.ru побывал на месте строительства многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте — показываем, как продвигается процесс. Кстати, кафе «У Григорича» все еще стоит на своем месте, хотя еще в ноябре сообщалось, что снос неизбежен, а Новый год заведение должно было встречать уже в новом месте.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Михаил Лямзин

В апреле дорожники пустили основные силы на строительство тоннеля — уже, кстати, готова половина работ по забивке шпунта. Параллельно строители армируют стены и основание проезжей части.

Кстати, пока мы готовили фоторепортаж, между второй и третьей опорами всего за одну ночь рабочие возвели целый пролет.

За день до этого на объекте побывал зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин — с инспекцией. В январе заявлялось, что развязку откроют до конца 2024 года, более точные сроки пока неизвестны. Климин считает недопустимым перенос открытия самого крупного объекта за последние 10 лет. Поэтому он поручил увеличивать темпы работ и любыми способами придерживаться графика.

Общая стоимость проекта — 2,9 млрд рублей за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Михаил Лямзин

Развязка на Змеиногорском тракте должна обеспечить беспрепятственное сообщение между центром Барнаула и промышленной зоной. А также разгрузить высокий трафик движения большегрузов, следующих в соседние регионы и страны.

Сейчас через этот участок проезжает от 28 до 40 тыс. автомобилей в сутки. После завершения проекта пропускная способность увеличится до 70 тыс.

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