Проблематика эмблематики. Как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях

То ли в шутку, то ли всерьез altapress.ru решил осовременить гербы алтайских городов. Сразу призываем не обижаться на такие фантазии — это лишь хорошая возможность нам всем задуматься, куда и как расти.

Важнейшая отрасль народного хозяйства — промышленность — в Алтайском крае оказала настолько сильное влияние на жизнь региона, что ее символы перенесли на гербы наших городов. Шахты, горы, печи, тракторы и не только — все это стало бессмертным. Однако им на смену пришли новые символы, с которыми города сегодня ассоциируются актуальнее, чем, например, Барнаул с сереброплавильной печью.

Барнаул

От печи каменной до кружки стеклянной

Герб Барнаула имеет форму щита. На голубом фоне среди серебряных горных пород на зеленой траве расположена дымящаяся красная доменная печь с золотым огнем внутри, означающим плавление. Над печью изображен белый скачущий конь — символ основной транспортной силы, который означает движение вперед и преодоление препятствий.

История , которая подвела…

Барнаульский сереброплавильный завод проработал до 1893 года — и был закрыт в связи со снижением объемов выплавки и стоимости металла. Позднее в его помещениях разместили лесопильный завод, а в 1942 году развернули эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которую в феврале 1998-го признали банкротом.

Настоящие гербы городов Алтайского края. Altapress.ru.

Последнюю спичку там выпустили в 2001 году. Сегодня памятник градостроительства и архитектуры, несмотря на попытки восстановления и реновации, находится в плачевном состоянии.

При этом в последние годы Барнаул, потеряв мощную старую промышленность, пережил настоящий бум строительства торговых центров. Сегодня их общая площадь, наверное, уже перевалила за миллион квадратных метров, что нашло свое отражение в коротких притчах: «Скоро будем жить в торговых центрах». Еще одна особенность нынешнего Барнаула — обилие пивных магазинов, в которых выручка доходит до «промышленных» масштабов.

Что касается белого коня, то он также перестал быть символом основной транспортной силы.

Альтернативный герб Барнаула. Altapress.ru.

Новый герб

Сломанная пополам горящая спичка среди торговых центров и кружка пива.

Бийск

Новый оплот науки вокруг старой крепости

Герб Бийска имеет форму щита и разделен на две равные части по горизонтали. В верхней части на зеленом фоне изображена скачущая в левую сторону белая лошадь. В нижней на голубом фоне — горная шахта на золотой горе.

История , которая подвела…

Герб Бийску пожаловали именным указом императора Александра I в 1804 году. Изображение шахты появилось только потому, что в то время это был уездный город, относившийся к Алтайскому горному округу (Императорская канцелярия Колывано-Воскресенских горных заводов). На самом же деле рудники здесь масштабно не разрабатывали. А присутствие лошади объясняется тем, что округ формально находился в составе Томской губернии, так что белый конь на зеленом фоне — это отсыл к гербу губернского города Томска (наместнический).

Естественно, Бийску уже давно требуется свой герб, который не собирал бы в себе чужие элементы, а стал родным — с точки зрения истории города, который был крепостью, потом стал городом, потом — селом, после вновь городом, потом еще раз селом, а после опять городом.

Альтернативный герб Бийска. Altapress.ru.

Сегодня Бийск как один из научных и промышленных центров Южной Сибири имеет статус наукограда. В городе расположен крупнейший российский производитель биологически активных добавок «Эвалар» и два предприятия, производящие взрывчатые вещества.

Новый герб

Гора из раскрытых книг со взрывом на самой верхушке и проплывающий над ней энергетический батончик для похудения.

Рубцовск

Два раза переехал трактор и рассыпал макароны

Герб Рубцовска имеет форму щита, в середине которого на фоне солнечного круга размещена часть шестерни, символизирующая машиностроительный профиль. Внутри солнечного круга изображен свиток, на котором отмечен год основания. Синяя лента, разделяющая щит по диагонали, символизирует водную артерию — реку Алей. В левой верхней части на фоне синего неба изображен сокол, парящий над полем пшеницы, на котором расположен трактор — детище Алтайского тракторного завода.

История , которая подвела…

Алтайский тракторный завод появился в 1941 году, когда было принято решение о поспешной эвакуации в Рубцовск оборудования Харьковского тракторного завода и Одесского завода сельскохозяйственного машиностроения. А «умирать» предприятие фактически начало с 2007 года: медленное обанкрочивание, которое привело к реорганизации, а после — к банкротству. Имущество долго делили, завод бездействовал и распродавался частями как строительный материал до тех пор, пока не превратился в разоренный пустырь.

Сейчас одними из крупнейших предприятий города являются лесодерево­обрабатывающий комбинат, агропромышленная компания «Мельник», производящая муку, макароны, крупы и не только, и молочный завод, принадлежащий транснациональной корпорации PepsiCo.

Альтернативный герб Рубцовска. Altapress.ru.

Также Рубцовск известен четырьмя большими исправительными колониями. А в нескольких километрах от города находится заброшенный аэропорт, планы по воскрешению которого обсуждают много лет.

Новый герб

Головка сыра на фоне неба с самолетами, летящими над полем, на котором стоит поломанный трактор. Через герб проходит колючая проволока, символизирующая надежды на жизнь.

Змеиногорск

Чугунные рельсы судьбы обмыли и разобрали

Герб Змеиногорска имеет форму щита, в середине которого на серебряном свитке поверх перекрещивающихся золотых молотка и кирки изображена пурпурная крепость, а внизу на черном поле — золотой кристалл с лучами. Молоток и кирка символизируют геологическое и горнорудное производство, а слабо раскрученный свиток — богатейшую и малоизученную историю.

История , которая подвела…

Змеиногорск основали в 1736 году после открытия богатых серебросвинцовых руд. Чтобы охранять эти богатства, построили крепость. Город развивался как центр горнорудного производства и более 100 лет оставался основным поставщиком золота и серебра в России. Здесь впервые применили полуавтоматическую линию и гидротехнические сооружения, заменившие часть тяжелых работ. В 1997 году рудник затопили.

В 1899 году в городе был основан старейший казенный винный склад (позже — винно-водочный завод) — по инициативе министра финансов и указу императора Николая II. Через несколько лет предприятие, где делали спирт и бутылки, имело сотни магазинов по стране. История его закончилась в 2016 году, когда имущество продали на торгах за 2,5 млн рублей. Летом 2018 года памятник промышленного зодчества XIX века серьезно пострадал из-за пожара.

Альтернативный герб Змеиногорска. Altapress.ru.

Кстати, первую дорогу в России с рельсами из чугуна соорудили именно в Змеиногорске: при общей протяженности около 2 км она проходила через реку, для чего построили мост с оригинальными каменными опорами. А сегодня даже обычные дороги вызывают боль, особенно зимой — когда все утопает в снегу настолько, что медики выезжают к больным на снегоходах и в сопровождении трактора.

Новый герб

Крепость в сугробах и перекрещивающиеся лопаты, которые символизируют упорство. Герб венчают разбитая бутылка и лыжные палки.

Алейск

Свекла консерви­рованная с макаронами , маслом и сахаром

Герб Алейска имеет форму щита голубого цвета, в центре которого изображен золотой колос и шестеренки, отражающие развитие индустрии и сельскохозяйственные достижения. В нижней части расположен элеватор, к которому золотыми лучами подходят засеянные поля. Герб разработали в советское время, его выполнили в духе эпохи индустриализации.

История , которая подвела…

Алейск основали в 1913 году на месте села Малопонюшево, которое возникло еще в 1834 году, и поначалу это был пристанционный поселок на Западно-Сибирской железной дороге. Постепенно станция выросла до развитого города с крупным грузопассажирским узлом, что поспособствовало развитию предприятий перерабатывающей и пищевой отраслей. Уже в 1926 году запустили механизированный маслозавод, на котором использовались паровые двигатели и иные новшества. В 1931-м появился Алейский сахарный завод, его законсервировали в 2007-м, и сейчас там тишина. А в 1932 году построили мельзавод, где сделали элеватор и зерносушилку со складами.

Альтернативный герб Алейска. Altapress.ru.

Город расположен среди крупных сельскохозяйственных районов, что и связало его экономику с перерабатывающей промышленностью. В числе крупнейших предприятий «Алейскзернопродукт», где производят крупы, муку, макароны, растительное масло и комбикорма, а также «Алейский мясокомбинат» и «Алейский маслосыркомбинат».

Новый герб

В центре изображены колосья пшеницы, изогнутые в виде знака доллара. Их дополняют палки колбасы и сыр.

Новоалтайск

Железобетонная ликвидация имени Иванова

Герб Новоалтайска представляет собой развернутый свиток на голубом фоне — донесение дворянина Ивана Максюкова о выборе места и начале строительства крепости на Белом Яру, обрывистом черном холме. Голубой фон символизирует реки — Чесноковку, Большую и Малую Черемшанки. Черно-белая внутренняя кайма обозначает промышленный центр и крупный железнодорожный узел (приближено к картографическому обозначению железных дорог).

История , которая подвела…

Новоалтайск, который до 1962 года назывался Чесноковка, расположен в 12 километрах от Барнаула. Здесь действует крупная сортировочная железнодорожная станция Алтайская, в 2015 году отметившая 100-летний юбилей. Работает «Алтайвагон» — эвакуированный в 1941 году Днепродзержинский вагоностроительный завод, который «собрали» на базе деревообрабатывающего завода АлтДОЗа. В 1941 году из Днепропетровска сюда эвакуировали мачтопропиточный завод.

40-летний юбилей в этом году отметила новоалтайская «Алтайкровля». Постановление о ее строительстве приняли в конце 60-х годов, а в августе 1980-го выпустили первую продукцию — кровельный картон. Перед предприятием поставили задачу обеспечить материалами Алтайский край, Новосибирскую, Томскую области и республики Средней Азии. С 1960 года в городе работал «Новоалтайский завод железобетонных изделий имени Г. С. Иванова», однако в 2017 году на одном из ведущих предприятий — производителей стройматериалов начались увольнения, в 2018-м его «отправили на ликвидацию», а в 2020-м выставили на продажу за 250 млн рублей.

Альтернативный герб Новоалтайска. Altapress.ru.

Новый герб

Чтобы отразить промышленность, свиток разворачивается из бурой картонной коробки. На обрывистом холме, огражденном изломанным бетонным забором, изображены две деревянные опоры линии электропередачи. Вверху расположен вагон.

Камень-на-Оби

Пилить под якорь , пока рыба отвернулась

Герб Камня-на-Оби представляет собой щит, на красном фоне которого изображен голубой якорь и поверх него — два выгнутых золотых снопа накрест, обвитые якорным канатом. Снопы олицетворяют сельское хозяйство, а якорь — символ надежды.

История , которая подвела…

Камень-на-Оби возник как деревня Камень в 1751 году, город — с 1915 года. Здесь наиболее развита пищевая промышленность: «Каменский рыбозавод», мясокомбинат «Восход», маслосыркомбинат, птицефабрика. Однако все это относительно старые производства. В число новых можно записать один из крупнейших в сибирском регионе дерево­обрабатывающих комбинатов — «Каменский ЛДК» (в 2011 году инвестиционный проект по созданию этой площадки для лесопиления попал в общероссийский перечень приоритетных).

Альтернативный герб Камня-на-Оби. Altapress.ru.

Новый герб

Рыба обнимает два полена, обвитые связкой сосисок.

Заринск

Крылья , ноги и яркий промышленный хвост

Герб Заринска представляет собой щит, на голубом фоне которого вверху изображен летящий жаворонок — предвестник восхода, распростерший крылья и лапки, а внизу — восходящее золотое солнце, олицетворяющее устремленность в будущее.

История , которая подвела…

Заринск — молодой город, образован в 1979 году путем слияния пристанционного поселка Заринского («Заря коммунизма») и райцентра Сорокино. К моменту основания города в Сорокино (история которого начинается в 1748 году) уже работали кирпичный и пивзавод. Поселок Заринский, где создали маслосыркомбинат и элеватор, возник в 1952 году благодаря строительству железнодорожной магистрали.

Сейчас промышленность Заринска крутится вокруг градообразующего предприятия «Алтай-Кокс», где наладили производство кокса, каменноугольной смолы, бензола и сульфата аммония.

Альтернативный герб Заринска. Altapress.ru.

Новый герб

Летящий жаворонок, распростерший крылья и поджавший лапки. Снизу его догоняет густой белый пар из тушильной башни комплекса пятой коксовой батареи.

Яровое

Через тернии банкротства к звездам шоу-бизнеса

Герб Ярового представляет собой щит. На нем в зеленом поле изображен пересеченный золотом и лазурью шар, обремененный волнистыми серебряными поясами, из шара выходят лучи.

История , которая подвела…

Яровое стало городом в 1993 году, хотя точкой его основания можно считать возникновение поселка химиков (сюда в 1943-м эвакуировали из Перекопа бромный завод, позже ставший Славгородским химическим заводом). Изначально поселок находился в подчинении у Славгорода, теперь это город краевого подчинения.

Градообразующим предприятием стал пере­именованный в «Алтайхимпром» завод, выпускавший лакокрасочные материалы, дез­активационные средства, анестетик и товары бытовой химии. Но это предприятие прошло стадию банкротства, и на его базе создали «Алтайский химпром». Сегодня Яровое в первую очередь курортный город.

Альтернативный герб Ярового. Altapress.ru.

Новый герб

Жидкость выливается из наклоненной колбы, образуя озеро, в котором плавают и отдыхают туристы. Туристов развлекает Ольга Бузова.

Славгород

Эвакуировали , чтобы дети смогли разобрать

Герб Славгорода представляет собой щит, на котором как символ славы изображена лавровая ветвь с листьями переменного окраса, семена на ветви в зеленом поле золотые, в золотом поле — красные.

История , которая подвела…

Славгород основали в 1910 году, статус города он получил в 1914-м. Официально основателем считается великий русский реформатор Петр Столыпин, который, совершая инспекционную поездку по Транссибирской магистрали, посетил поселение и сказал: «Здесь будет славный город». В течение нескольких лет в Славгороде были созданы железнодорожные мастерские, чугунолитейный завод, предприятия по переработке сельхозпродукции.

В начале войны из Серпухова сюда эвакуировали завод кузнечно-прессового оборудования, который ликвидировали в 2017-м. С 1918 года работал пивоваренный завод, который также ликвидировали. История завода радио­аппаратуры тоже началась с 1918 года, и она немногим более оптимистична. После войны в городе запустили молочно-консервный комбинат и мебельную фабрику, а также мясокомбинат и швейную фабрику, которые тоже приказали долго жить.

Альтернативный герб Славгорода. Altapress.ru.

Новый герб

С одной стороны лавровой ветви черно-белый телевизор и моток ниток, а с другой — кружка с молоком и диван как символ надежды на светлое будущее.

Белокуриха

И в купель тотчас нырнул , и такой он стал пригожий…

Герб Белокурихи — это щит, на котором изображена голубая гора с тремя вершинами, а поверх — серебряный портик с бьющим фонтаном.

История , которая подвела…

Город-курорт федерального значения Белокуриха возник в XIX веке как село на одноименной реке. Экономика его завязана на климатических условиях, целебных источниках и неповторимых красотах. Промышленности здесь нет, однако она напрямую повлияла на становление города.

Местные жители в 1866 году рассказали инженеру Алтайского горного управления Степану Гуляеву о чудесном месте, где проходит усталость и излечиваются душа и тело, и уже в следующем году он написал статью о термальных водах Белокурихи и на собственные средства соорудил здесь купель — первую курортную постройку.

Альтернативный герб Белокурихи. Altapress.ru.

Новый герб

В очереди к фонтану стоят уставшие промышленники, которые, испив целебной воды, сразу же обретают силу и мощь. К горе проходит воображаемый фуникулер, а со склона съезжают лыжники.

Горняк

Свинец расплавили до банкрото-нерентабельного состояния

Официального герба у города нет, однако порой используют изображение, которое раньше символизировало Локтевский район. На картинке показан Алтайский горно-обогатительный комбинат.

История , которая подвела…

Городом Горняк стал в 1969 году, хотя история его началась с открытого в 1751-м Золотушинского полиметаллического рудника, возле которого в 1942-м появился поселок горняков. Основой экономики города являлась добыча и обогащение полиметаллических руд, а крупнейшим предприятием был горно-обогатительный комбинат, который также занимался производством меди, цинка, свинца, олова и алюминия.

середине 90-х годов его признали нерентабельным и обанкротили. Кроме этого, затопили рудник, который по производительности труда занимал одно из первых мест в СССР. Похожая участь постигла практически всех представителей старой крупной промышленности в городе — они либо ликвидированы, либо на грани. Хотя ресурсный потенциал территории разнообразен.

Альтернативный герб Горняка. Altapress.ru.

Новый герб

Горно-обогатительный комбинат пересекают крест-накрест две полосы: черная — символ смирения, белая — надежда на будущее.