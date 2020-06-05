Прочный фундамент. Строительная отрасль Алтайского края выдержала испытание пандемией

Внутренняя устойчивость к вызовам извне и приоритетное внимание со стороны органов власти помогли строительной отрасли относительно безболезненно пережить период пандемии в Алтайском крае.

Как отмечают в региональном правительстве, сегодня строительная отрасль является одной из базовых, определяющих социально-экономическое развитие края, а от ее эффективной и бесперебойной работы зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и реконструкции социальных объектов и функционирование других смежных отраслей, таких как промышленность строительных материалов.

Понятно, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни. Не оказались исключением и строители.

Именно поэтому в период введения ограничительных мер, связанных с COVID-19, было необходимо обеспечить отрасли непрерывный режим работы.

В этой связи по инициативе федерального правительства до 2021 года был введен мораторий на применение неустоек (штрафов, пеней) и других мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Строительство школы в квартале 2006а. barnaul.org

Жизненно важным было поддержать спрос обычных людей на жилье. Для этого гражданам предоставляется льготная ипотека под 6,5% годовых. Так, на территории Алтайского края на сегодняшний день выдано более 570 заявок на 912 млн рублей.

Кроме того, продлен срок действия разрешений на строительство на один год, а также приостановлено проведение плановых проверок.

Сегодня в Алтайском крае компании, связанные со строительной отраслью и производством стройматериалов, функционируют в штатном режиме.

Строительство. Анна Зайкова.

Вынужденные выходные в этой сфере продолжались около 10 дней на первом этапе введения ограничений из-за пандемии. Важно отметить и то, что по состоянию на сегодняшний день в строительных компаниях края не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По словам председателя правления «Алтайского союза предпринимателей», руководителя группы компаний «Сибирь Контракт» Юрия Фрица, строительная отрасль, действительно, в меньшей степени пострадала от распространения коронавируса.

Юрий Фриц. Анна Зайкова.

«Да, введенные изначально ограничения сказались на нашей работе, но власти, осознавая значение отрасли для экономики, быстро сориентировались в текущей ситуации. Были приняты правильные и своевременные решения, которые позволили строительной сфере возобновить деятельность», — отмечает Юрий Фриц.

Собеседник также сделал акцент на том, что, безусловно, на строителях сказываются такие негативные факторы, как снижение доходов и покупательской способности населения, однако, по его мнению, в целом отрасль смогла пережить непростой период этой весны.

Также Юрий Фриц подчеркнул, что сегодня, когда на фоне негативных тенденций в экономике люди остаются без работы, именно строительная отрасль готова предложить гражданам новые рабочие места.

«У нас есть вакансии, есть потребность в формовщиках, каменщиках, сварщиках», — подчеркнул предприниматель.

Строительство. Анна Зайкова.

Схожее мнение о том, как строительная сфера справляется с вызовами сегодняшнего дня, выразил и директор ООО ИСК «Вира-Строй» Денис Краев.

«С начала объявления нерабочих дней — 30 марта, фактически вся строительная деятельность и промышленность стройматериалов в крае остановились. Своевременное решение губернатора позволило возобновить работы уже в начале апреля, разумеется, с соблюдением всех требований», — отмечает представитель строительной сферы.

По его словам, все это дало возможность практически не снизить темпы работ на стройплощадках и обеспечить стабильную деятельность компаний.