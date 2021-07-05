5 июля
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Жизнь

Продажу квартир, купленных с использованием материнского капитала, могут упростить

Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. С этим предложением федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

На данный момент для продажи квартиры, которая приобреталась в ипотеку за счет материнского капитала, необходимо выделить в ней доли детям. По предложенной инициативе, обязательства по выделению долей будут перекладывать уже на новую квартиру, планируемую к приобретению взамен продаваемой, при предварительном согласовании с органами опеки.

Риелторы также предлагают фиксировать использование материнского капитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

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