Продажу квартир, купленных с использованием материнского капитала, могут упростить

Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. С этим предложением федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут « Известия ».

На данный момент для продажи квартиры, которая приобреталась в ипотеку за счет материнского капитала, необходимо выделить в ней доли детям. По предложенной инициативе, обязательства по выделению долей будут перекладывать уже на новую квартиру, планируемую к приобретению взамен продаваемой, при предварительном согласовании с органами опеки.

Риелторы также предлагают фиксировать использование материнского капитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.