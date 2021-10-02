Продолжается ежесуточный рост числа новых случаев ковида на Алтае

В тяжелом состоянии находится 541 пациент, 233 из них на ИВЛ.
В резерве остаются 573 коечных места.
Всего с начала пандемии в крае заболело 78 197 человек, выздоровели 59 599 человек, умерли 5 479.
Новые случаи
- Барнаул — 79,
- Бийск — 18,
- Славгород — 10,
- Алейск, Заринск — по 8 заболевших,
- Бийский, Табунский, Тальменский районы — по 7,
- Первомайский район — 6,
- Камень-на-Оби, Калманский, Курьинский, Локтевский, Третьяковский районы — по 5,
- Белокуриха, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Тогульский, Троицкий районы — по 4,
- Алейский, Волчихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 3,
- Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Краснощековский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 2,
- Ельцовский, Зональный, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Советский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 1.