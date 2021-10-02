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Жизнь

Продолжается ежесуточный рост числа новых случаев ковида на Алтае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 265 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 94 пациента, умерло 24 человека, сообщил 2 октября оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии находится 541 пациент, 233 из них на ИВЛ.

В резерве остаются 573 коечных места.

Всего с начала пандемии в крае заболело 78 197 человек, выздоровели 59 599 человек, умерли 5 479.

Новые случаи

  • Барнаул — 79,
  • Бийск — 18,
  • Славгород — 10,
  • Алейск, Заринск — по 8 заболевших,
  • Бийский, Табунский, Тальменский районы — по 7,
  • Первомайский район — 6,
  • Камень-на-Оби, Калманский, Курьинский, Локтевский, Третьяковский районы — по 5,
  • Белокуриха, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Тогульский, Троицкий районы — по 4,
  • Алейский, Волчихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Краснощековский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 2,
  • Ельцовский, Зональный, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Советский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 1.
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