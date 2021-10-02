Продолжается ежесуточный рост числа новых случаев ковида на Алтае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 265 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 94 пациента, умерло 24 человека, сообщил 2 октября оперштаб.

В тяжелом состоянии находится 541 пациент, 233 из них на ИВЛ.

В резерве остаются 573 коечных места.

Всего с начала пандемии в крае заболело 78 197 человек, выздоровели 59 599 человек, умерли 5 479.

Новые случаи