Продолжается капитальный ремонт «Чуйского тракта» на подъезде к Телецкому озеру

В Республике Алтай в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», капитально отремонтировали 18 км подъезда к Телецкому озеру. Завершились работы на двух участках федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому: от перевала Карасук до Паспаула (км 31 — км 41) и в районе Узлекского перевала (км 80 — км 88).

Капитальный ремонт начали в 2021 году, одной из проблем, которую предстояло решить, было слабое основание дорожной одежды, не справлявшееся с современными нагрузками. Поэтому конструкцию полностью заменили, объем работ сравним со строительством новой дороги.

Кроме того, на подъезде к озеру Телецкому в этом году начали капитальный ремонт трех мостов — через реки Саразон (км 89), Турочак (км 133) и Ишпа (км 108). Сооружения находились в аварийном состоянии.

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. За счет средств, поступивших от «Платона» к сегодняшнему дню построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тысяч км дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 км федеральных дорог.

На сегодняшний день в системе более 747 тысяч логистических компаний и грузоперевозчиков зарегистрировали уже более 1,6 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн. Абсолютное большинство предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов. Лидеры по регистрации — Красноярский край (20 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (18 тыс.), Иркутская область (16 тыс.), Алтайский край (15 тыс.) и Омская область (12 тыс.).

«На сегодня „Платон“, по справедливым оценкам экспертного сообщества, является одной из крупнейших баз данных участников транспортно-логистического рынка с полным срезом по регионам и типам игроков, начиная от индивидуальных перевозчиков и заканчивая крупнейшими международными корпорациями, работающими в России», — комментирует Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

Собираемая «Платоном» статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных госсистемы «Платон».

Инициатором выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. Для того чтобы попасть в рейтинг компания должна была отвечать трем критериям: годичный пробег каждого грузовика должен превышать тысячу километров, компания должна быть зарегистрирована в системе «Платон» больше 5 лет, автопарк перевозчика должен быть полностью оборудован бортовыми устройствами или использовать маршрутные карты. По словам устроителей рейтинга, в следующем году, при его составлении список критериев будет расширен. В числе возможных вариантов, в частности, рассматривается переход транспортной компании на электронных документооборот.

Интересно, что со схожей инициативой выступило и государство. Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских. А на основе реестра — «Рейтинг перевозчиков», который позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой — компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.