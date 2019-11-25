Продолжение «Черной пятницы»: что такое «Зеленая суббота» и где оформить ипотеку под низкий процент

30 ноября в атриуме торгово-развлекательного центра «Галактика» (пр. Строителей, 117) пройдет «Зеленая суббота» — мероприятие от АО «Росельхозбанк» для тех, кто планирует купить жилье в ипотеку.

В этот день будет действовать специальная сниженная ставка* на ипотечное кредитование и скидка** на услуги агентств недвижимости. Кроме того, на площадке пройдет серия полезных мастер-классов, лекций и концерт популярной барнаульской группы. И все это — в формате увлекательного квеста.

Анна Зайкова Анна Зайкова Анна Зайкова Анна Зайкова

Чтобы принять участие, необходимо получить квест-карту у входа в атриум. Весь день с 12:00 до 18:00 в атриуме ТРЦ «Галактика» будет праздничная атмосфера. «Зеленая суббота» от «Россельхозбанка» позволит приобрести жилье по сниженной ставке от 4,7% годовых* и получить скидку 10 000 рублей** на услуги подбора жилья от представленных на мероприятии агентств недвижимости.

Кроме того, на площадке пройдут лекции про интерьерные решения и полезные лайфхаки для дома. Анастасия Перепиличенко, архитектор и дизайнер интерьеров, расскажет про интересные решения для дизайна квартиры-студии, с чего начинается ремонт в новостройке: на чем можно экономить, а на чем — ни в коем случае. Белла Качехина, представитель компании «Российский кафель», расскажет про ремонт в ванной комнате: как сделать его красиво, качественно и недорого.

Также для всех желающих будет работать зона творчества с мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad. Гости могут сделать сувенир своими руками: красивую открытку или магнит. Для самых маленьких гостей — детская анимация и аквагрим.

В завершение «Россельхозбанк» разыграет призы среди самых активных участников «Зеленой субботы», а с 18:00 до 19:00 пройдет концерт барнаульской группы ZZ POP. Вход свободный.

*Подробнее о ключевых ставках и условиях предоставления ипотечного кредитования читайте на официальном сайте «Россельхозбанка».

**Скидка действует только на договор, заключенный в день мероприятия. Подробные условия предоставления скидки и перечень услуг, на которые она распространяется, уточняйте у менеджеров агентств.