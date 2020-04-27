Продукты питания с доставкой в Барнаул и Алтайский край

Свежие и качественные продукты по доступным ценам предлагает компания Kuraga.org. Предприятие занимается розничной и оптовой продажей продовольствия. В рамках программы расширения рынка сбыта и предоставления лучшего сервиса, предприятие запускает услугу доставки продуктов питания в Барнаул и Алтайский край.