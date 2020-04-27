Продукты питания с доставкой в Барнаул и Алтайский край

Преимущества для потребителей
Покупатели получат продовольственные товары с максимальным сохранением полезных свойств. Качество продуктов питания во многом зависит от условий хранения. Продукты жизнеобеспечения, такие как мука, орехи, сухофрукты, масло, хранятся строго по ГОСТу.
Склады предприятия оснащены современными системами вентиляции, контролируется температурный режим, исключается воздействие ультрафиолета. Безупречная работа логистической службы позволяет доставлять продовольствие надлежащего качества и в кратчайшие сроки. На стол потребителя попадают исключительно свежие продукты с соответствующими органолептическими характеристиками и показателями качества.
Лучшие цены и сервис
Предприятие постаралось создать потребителям лучший сервис. Заказать продукты онлайн и получить их в Барнауле и соседних регионах Алтайского края могут розничные и оптовые покупатели.
Нет ограничений на минимальные партии товара. Зато есть отличные условия получения накопительных скидок для постоянных клиентов и оптовиков. Еженедельно проводятся акции — ими вправе воспользоваться любой покупатель, вне зависимости от объема заказа и частоты закупок. Товар поставляется в фирменной вакуумной упаковке. Дополнительно в каждый заказ включены бумажные пакеты с застежкой.
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