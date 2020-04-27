Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 апреля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
64

Продукты питания с доставкой в Барнаул и Алтайский край

Свежие и качественные продукты по доступным ценам предлагает компания Kuraga.org. Предприятие занимается розничной и оптовой продажей продовольствия. В рамках программы расширения рынка сбыта и предоставления лучшего сервиса, предприятие запускает услугу доставки продуктов питания в Барнаул и Алтайский край.

Преимущества для потребителей

Покупатели получат продовольственные товары с максимальным сохранением полезных свойств. Качество продуктов питания во многом зависит от условий хранения. Продукты жизнеобеспечения, такие как мука, орехи, сухофрукты, масло, хранятся строго по ГОСТу.

Склады предприятия оснащены современными системами вентиляции, контролируется температурный режим, исключается воздействие ультрафиолета. Безупречная работа логистической службы позволяет доставлять продовольствие надлежащего качества и в кратчайшие сроки. На стол потребителя попадают исключительно свежие продукты с соответствующими органолептическими характеристиками и показателями качества.

Лучшие цены и сервис

Предприятие постаралось создать потребителям лучший сервис. Заказать продукты онлайн и получить их в Барнауле и соседних регионах Алтайского края могут розничные и оптовые покупатели.

Нет ограничений на минимальные партии товара. Зато есть отличные условия получения накопительных скидок для постоянных клиентов и оптовиков. Еженедельно проводятся акции — ими вправе воспользоваться любой покупатель, вне зависимости от объема заказа и частоты закупок. Товар поставляется в фирменной вакуумной упаковке. Дополнительно в каждый заказ включены бумажные пакеты с застежкой.

Рекомендуем попробовать! Закажите продукты питания на сайте Kuraga.org и убедитесь в их превосходном качестве.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость