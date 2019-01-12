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Жизнь
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Продвигающих христианство россиян выдворили из Азербайджана

Девять граждан России депортировали из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний и пропаганду христианства. Об этом сообщает Главное управление полиции города Баку.

Вера. Христианство.
Вера. Христианство.
Михаил Хаустов

В результате спецоперации 10 января сотрудники задержали подозреваемых. В ходе оперативных действий выяснилось, что россияне организовывали в одном из домов Баку незаконные религиозные собрания. Во время обыска правоохранители изъяли пять книг, пропагандирующих христианство, 113 компакт-дисков и 28 тысяч визитных карточек.

В отношении россиян составили протокол по статье КоАП Азербайджана «Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур». Потом их депортировали из страны.

Большинство верующих в Азербайджане мусульмане-шииты, но есть также мусульмане-сунниты (в северной части страны преимущественно лезгины), православные (русские, грузины, украинцы) и иудеи (евреи), протестанты различных направлений (по wiki).

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