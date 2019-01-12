Продвигающих христианство россиян выдворили из Азербайджана

В результате спецоперации 10 января сотрудники задержали подозреваемых. В ходе оперативных действий выяснилось, что россияне организовывали в одном из домов Баку незаконные религиозные собрания. Во время обыска правоохранители изъяли пять книг, пропагандирующих христианство, 113 компакт-дисков и 28 тысяч визитных карточек.
В отношении россиян составили протокол по статье КоАП Азербайджана «Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур». Потом их депортировали из страны.
Большинство верующих в Азербайджане мусульмане-шииты, но есть также мусульмане-сунниты (в северной части страны преимущественно лезгины), православные (русские, грузины, украинцы) и иудеи (евреи), протестанты различных направлений (по wiki).