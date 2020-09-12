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Жизнь

Продюсер «Ласкового мая» предсказал России «голод и смерти»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил своим подписчикам в Instagram, что умеет «предсказывать правду» и рассказал об изменениях в политической жизни в стране.

Андрей Разин
Андрей Разин
mogved.by

По его мнению, с ноября в России начнутся «глобальные изменения», цитирует его РИА «Новости».

Продюсер уверен, что они будут сопряжены с «большими потрясениями, голодом и человеческими потерями».

«Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны», — написал он.

Европе Разин предрек «застойные процессы». Мир также будут сотрясать проблемы неравенства из-за налогов и климатические вопросы.

Не исключил он и технологической революции.

Отметим, что пандемию известный продюсер пережидал в Алтайском крае.

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