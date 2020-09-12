Продюсер «Ласкового мая» предсказал России «голод и смерти»

По его мнению, с ноября в России начнутся «глобальные изменения», цитирует его РИА «Новости».
Продюсер уверен, что они будут сопряжены с «большими потрясениями, голодом и человеческими потерями».
«Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны», — написал он.
Европе Разин предрек «застойные процессы». Мир также будут сотрясать проблемы неравенства из-за налогов и климатические вопросы.
Не исключил он и технологической революции.
Отметим, что пандемию известный продюсер пережидал в Алтайском крае.