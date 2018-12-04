Продюсер Пригожин «прочел лекцию» о мате, как о тренде русского языка

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил телеканалу « 360 » свое отношение к мату. Нецензурные выражения стали трендом русского языка, который может иметь негативное воздействие на молодое поколение, уверен Пригожин.

«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — заметил продюсер.

Пригожин предположил, что мат скоро может появиться и в телевизионных эфирах, пишет bfm.ru.

«Не удивляйтесь, если завтра с экранов телевизоров мы будем говорить матом», — добавил продюсер.

Ранее Пригожин раскритиковал лексику, используемую лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым в песнях, и нелестно высказался о его поклонниках. В ответ музыкант написал едкий пост в Instagram, в иронической форме «извинившись» перед продюсером. Позже Пригожин также опубликовал запись, в которой посетовал на моду «торговать матом» и заявил о готовности к словесному баттлу.

Пригожин и Ходорковский

В январе 2016 года в сети появилась фотография, на которой изображены доверенное лицо Путина певица Валерия в дружественной обстановке с Михаилом Ходорковским. Также на снимке стоят Алексей Венедиктов с сыном и муж Валерии Иосиф Пригожин. Фото сделано в одном из лондонских ресторанов.

Фото в лондонском ресторане. снимок с личной странички Алексея Венедиктова

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Иосиф Пригожин оправдывался тем, что Ходорковский — историческая личность и объяснил появление совместного снимка соображениями вежливости.

В РИА «Новости» Пригожин сказал, что этот снимок помог им с Валерией «воскреснуть».

Иосиф Пригожин,

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