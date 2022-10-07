16 октября 2022 года в банкетном зале «Кафе в парке» пройдет встреча с будущими молодоженами. Проект «Сказала ДА» существует уже третий сезон и в этот раз организаторы предлагают невестам обратить особое внимание на специфику организации свадебного банкета.

Что будет:

мы расскажем , на что нужно обратить внимание при выборе площадки и какие есть подводные камни;

на что нужно обратить внимание при выборе площадки и какие есть подводные камни; презентуем чек-лист с вопросами , которые необходимо задавать банкетному менеджеру банкетного заведения;

которые необходимо задавать банкетному менеджеру банкетного заведения; обсудим , как рассчитать меню ( сколь грамм на человека , сезонность меню , какие блюда сочетаются , как угодить каждому гостю и как избавиться от страха — «а вдруг голодные останутся?») и продегустируем угощения от заведения;

как рассчитать меню сколь грамм на человека сезонность меню какие блюда сочетаются как угодить каждому гостю и как избавиться от страха — «а вдруг голодные останутся?») и продегустируем угощения от заведения; раскроем тайну просчета алкогольных и безалкогольных напитков на мероприятии и проведем дегустацию;

поговорим про сладкий стол и короля банкета — свадебный торт. Как рассчитать , как выбрать начинку , как определиться с дизайном.

Участники получать дегустационный набор с самыми топовыми начинками.

И это ещё не всё…

Фишка этого сезона: Чем отличается чек на человека и сервировка?

Вы наглядно увидите стол на 1600₽, на 2500₽ и от 3500₽

Не пропустите!

Дата: 16.10.2022

Время: 14:00−16:00

Место проведения: «Кафе в Парке» ул. Энтузиастов, 12в К2

Организатор проекта: свадебный организатор Елена Вечеровская.

Участие в проекте по предварительной регистрации и количество мест ограничено.

Стоимость участия 1000₽. Билет на две персоны (вы можете прийти с женихом, мамой, подругой, сестрой: с любым человеком, который разделяет с вами подготовку к свадьбе)



Остались вопросы? Условия участия? Хочешь стать участником?

Напишите на Whats App: +7 902 999-32-72