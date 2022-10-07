Что будет:
- мы расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе площадки и какие есть подводные камни;
- презентуем чек-лист с вопросами, которые необходимо задавать банкетному менеджеру банкетного заведения;
- обсудим, как рассчитать меню (сколь грамм на человека, сезонность меню, какие блюда сочетаются, как угодить каждому гостю и как избавиться от страха — «а вдруг голодные останутся?») и продегустируем угощения от заведения;
- раскроем тайну просчета алкогольных и безалкогольных напитков на мероприятии и проведем дегустацию;
- поговорим про сладкий стол и короля банкета — свадебный торт. Как рассчитать, как выбрать начинку, как определиться с дизайном.
Участники получать дегустационный набор с самыми топовыми начинками.
И это ещё не всё…
Фишка этого сезона: Чем отличается чек на человека и сервировка?
Вы наглядно увидите стол на 1600₽, на 2500₽ и от 3500₽
Не пропустите!
Дата: 16.10.2022
Время: 14:00−16:00
Место проведения: «Кафе в Парке» ул. Энтузиастов, 12в К2
Организатор проекта: свадебный организатор Елена Вечеровская.
Участие в проекте по предварительной регистрации и количество мест ограничено.
Стоимость участия 1000₽. Билет на две персоны (вы можете прийти с женихом, мамой, подругой, сестрой: с любым человеком, который разделяет с вами подготовку к свадьбе)
Остались вопросы? Условия участия? Хочешь стать участником?
Напишите на Whats App: +7 902 999-32-72