7 октября
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Жизнь

Проект для будущих молодожёнов «Сказала Да» — Свадебная кухня

16 октября 2022 года в банкетном зале «Кафе в парке» пройдет встреча с будущими молодоженами. Проект «Сказала ДА» существует уже третий сезон и в этот раз организаторы предлагают невестам обратить особое внимание на специфику организации свадебного банкета.

Фото: Семен Рогожников

Что будет:

  • мы расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе площадки и какие есть подводные камни;
  • презентуем чек-лист с вопросами, которые необходимо задавать банкетному менеджеру банкетного заведения;
  • обсудим, как рассчитать меню (сколь грамм на человека, сезонность меню, какие блюда сочетаются, как угодить каждому гостю и как избавиться от страха — «а вдруг голодные останутся?») и продегустируем угощения от заведения;
  • раскроем тайну просчета алкогольных и безалкогольных напитков на мероприятии и проведем дегустацию;
  • поговорим про сладкий стол и короля банкета — свадебный торт. Как рассчитать, как выбрать начинку, как определиться с дизайном.

Участники получать дегустационный набор с самыми топовыми начинками.

И это ещё не всё…
Фишка этого сезона: Чем отличается чек на человека и сервировка?
Вы наглядно увидите стол на 1600₽, на 2500₽ и от 3500₽

Не пропустите!

Дата: 16.10.2022
Время: 14:00−16:00
Место проведения: «Кафе в Парке» ул. Энтузиастов, 12в К2

Организатор проекта: свадебный организатор Елена Вечеровская.

Участие в проекте по предварительной регистрации и количество мест ограничено.
Стоимость участия 1000₽. Билет на две персоны (вы можете прийти с женихом, мамой, подругой, сестрой: с любым человеком, который разделяет с вами подготовку к свадьбе)

Остались вопросы? Условия участия? Хочешь стать участником?

Напишите на Whats App: +7 902 999-32-72

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