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Жизнь

Проект «Образ будущего» объявил детский конкурс видеороликов, победители которого получат ценные призы

Конкурс видеороликов, посвященный дню защиты детей, продлится до 30 мая, участники: дети от 5 до 14 лет, живущие в Барнауле. Авторы лучших видео получат современный планшет «iPad», новый смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция», а также множество других призов! Организаторами конкурса являются проект «Образ будущего» и строительная компания «Жилищная Инициатива».

Проект «Образ будущего» объявил детский конкурс видеороликов.
Проект «Образ будущего» объявил детский конкурс видеороликов.
Источник: «Жилищная Инициатива».

Участникам конкурса необходимо в видеоролике, хронометражем до 1 минуты, рассказать о своем любимом месте в Барнауле. Видео необходимо прислать на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru


Проект «Образ будущего» объявил детский конкурс видеороликов.
Проект «Образ будущего» объявил детский конкурс видеороликов.
Источник: «Жилищная Инициатива».

В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей. Итоги конкурса будут подведены 31 мая, а в праздничный день – 1 июня участники получат свои заслуженные награды!

Конкурс видеороликов, посвященный дню защиты детей, мы совместно со строительной компанией «Жилищная Инициатива» решили провести с целью популяризации темы развития нашего города. Нам очень важно и интересно, где маленькие жители Барнаула любят проводить свое время, какие инфраструктурные объекты и места являются для них приоритетными. Это может быть парк, школа, аллея, двор, площадь, дом и т.д., главное для участника — это интересно представить себя и тот объект, который он презентует — рассказал автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития г. Барнаул и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».

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