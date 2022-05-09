Проект объединяет десятки талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в Алтайском крае. Вместе с профессиональными музыкальными коллективами и сольными артистами, жители края споют любимые всеми песни.

Новый сезон проекта «Пой, Алтай!» посвящен 90-летию Роберта Рождественского. Поэт родился в селе Косиха Алтайского края.

«Родился я в селе Косиха. Дождливым летом. На Алтае», «Я родился — нескладным и длинным — в одну из влажных ночей», «Я — сын Веры»: строчки стихотворения «Родился я в селе Косиха…».

Второй клип нового сезона — пятый по счету проекта «Пой, Алтай!» на стихи Рождественского песни «Песня о далекой Родине». В оригинале ее поет культовый советский исполнитель Муслим Магомаев.

Участие в съемках приняло шесть районов и городов Алтайского края: Шелаболихинский, Михайловский, Курьинский, Шипуновский, а так же Алейск и Барнаул. В общей сложности 20 вокалистов и музыкантов.

Вокалисты записывали голосовые дорожки в местных домах культуры и высылали на сведение аранжировщику Андрею Вотину, с которым сделали уже пятую песню проекта.

Примечательно, что в сети есть только классическое исполнение песни, ремикс же на нее делается впервые проектом «Пой, Алтай!».

«Огромное спасибо баянистам из Алейска за невероятную запись дорожки баянов. За прекрасную хореографию танцовщиков ансамбля „Раздолье“ из Михайловского района», — отмечает режиссер проекта Елена Хорошавцева.

Премьера клипа в эфире телеканала «Катунь 24» состоится 9 мая — на 21 кнопке и на цифровой платформе ОТР.