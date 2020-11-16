Проекты, проекты, проекты. Как барнаульская предпринимательница открывает новый бизнес и справляется с пандемией

Организация торжеств со звездами, аренда свадебного шатра, продажа подарков, общепит в барнаульском парке и многое другое — все на плечах бизнесмена Анны Усовой. Она рассказала altapress.ru, о каждом своем деле и том, как фонд малого и среднего предпринимательства (МСП) помогает ей выходить из сложных ситуаций во время пандемии и воплощать в жизнь новые проекты.

Анна Усова. предоставлено altapress.ru.

Европейская свадьба с хлебом , солью и фурой

— Бизнесом я занялась 17 лет назад, открыла event-агентство «Успех+». Когда мы с партнером Ольгой Жуковой пришли на рынок, понятия «свадебный организатор» просто не было. Все удивлялись: зачем? Ведущий все может сделать: и караваи и костюмы.

Мы пытались транслировать совершенно иной подход к мероприятию, чтобы всем гостям было комфортно. Пытались сделать так, чтобы жених с невестой не касались организационных вопросов во время торжества. Ввели несколько фишек, которые сегодня кажутся обыденными:

— Планирование свадьбы за полгода. Раньше было принято все делать за месяц — как заявление подали и давай потом думать, как праздновать.

— Ввели выездную церемонию.

— Разбили банкет на блоки. Особенно это касается поздравлений. Гости у нас поздравляют группами, чтобы «счастье-здоровье-счастье-здоровье» не растягивалось на шесть часов. Сложно уставшим молодоженам слушать одинаковые слова. А одинаковые, потому что многие гости совершенно не хотят говорить или не знают, что можно еще сказать.

И у любой свадьбы обязательно был концепт. К примеру, на вполне бюджетном торжестве мы загнали фуру к шатру. Гости недоумевали: свадьба идет, и фура какая-то огромная стоит. А потом мы раздвинули шторки — а там музыкальная группа как заиграет под светом софитов! Или вот выпустили на полянку петуха и курочку, и молодожены ловили их — так гадали на «мальчика\девочку».

Свадьбы у нас проходят в европейском стиле. Если хочется чего-то традиционного, пожалуйста, обыграем. Запустим молодых с крутым перформансом, а там уже родители с караваем и словом, почему нет? Главное, чтобы было красиво, без всяких коридоров, лепестков роз и хлопушек, потому что это бедлам, нарушает дисциплину.

Были и осетинские и армянские свадьбы, конечно, с традициями, но выглядело современно. Родители сначала переживают, а потом ничего, улыбаются. У нас было несколько чисто русских свадеб с пирожками, блинами, ансамблями — это торжества за границей, Франция, Австралия.

Традиционное торжество. Предоставлено altapress.ru.

Пандемия почти накрыла шатер

— «Успех+» сейчас в принципе не существует, иногда в рамках агентства я провожу форумы, мастер-классы — это творчество, для меня важно и интересно. Я творю как мастер и спикер, мы работаю в технике флюид-арт и с эпоксидной смолой. В прошлом сезоне мы еще как-то мы сочетали шатер Монблан и организацию праздника: как раз и Урганта привозили, и C.C. Catch.

Сам шатер изначально и был построен для наших мероприятий. При разработке опирались на свой опыт: обычно то колонны мешают, то потолки низкие, то артистам негде переодеться. Вы только представьте: панорама на Обь с Авальмана, зеленая поляна и шатер: белоснежные потолки в 6 метров высотой и никаких колонн.

Клиентская база наработана event-агентством, а вообще люди нас находят в интернете и уже целенаправленно звонят: это их мечта — красивая свадьба в шатре.

В штате у нас две уборщицы, технический работник и администратор — четыре основных сотрудника, которые всегда на месте. В кухне — два управляющих, пять поваров и десять официантов. Еще smm-щик.

Персонал у нас в техническом шатре, полностью оборудованном под ресторан. В основном все готовится там, что-то привозится с базы. Итальянское оборудование, хорошая посуда — когда все идеально, готовить намного проще.

Монблан. Предоставлено altapress.ru.

Это сезонный бизнес. Работаем с мая по конец сентября. Персонал занят с апреля по октябрь: нужно монтировать и демонтировать шатер. В остальные месяцы тоже не сидим на месте: нужно разрабатывать новое меню, общаться с клиентами, рекламировать себя, продвигаться.

Мы открылись в прошлом сезоне. Проработали три месяца (если считать урезанные май и сентябрь — пять). И все, год начался с пандемии. Май, июнь, июль — до свидания. Самый сезон! В июле существовали в усеченном режиме, просто как летняя веранда, чтобы хоть как-то сохранить предприятие. Полноценно работали август-сентябрь и то были бесконечные проверки.

Мы оказались в сложной экономической ситуации и пришли в центр развития предпринимательства за советами и поддержкой. И нам ее оказывали, хотя бы психологическую. Сезон отработали неполноценно, но сохранили бизнес и сохранили персонал и их зарплату.

В центр по развитию предпринимательства мы обращались и раньше — за обучением. МСП — крутейший проект, особенно для стартаперов. Приходишь и тебе помогают открыть бизнес, организовать бизнес-миссии и вообще всему научат.

Монблан. Предоставлено altapress.ru.

Дед Мороз в Нагорном парке

— К МСП мы обращались по поводу еще одного предприятия, «Алтая сокровенного». Это подарки премиум-класса для мужчин и женщин. И они связаны только с Алтаем — это амулеты, браслетики, палантины ручной работы с принтами гор — все из натуральных тканей и камней.

Самую глобальную помощь нам оказали с набережной и Нагорным парком. Мы с Ольгой там совместно ведем точки общепита — «Набережная 22» и «Высота 22». Во время пандемии нас поддерживала и местная власть — разрешала работать на вынос. А то что получалось, люди гуляют, а негде даже водички купить.

На это лето у нас были грандиозные планы: хотели устраивать праздники и фестивали, открыть бесплатный кинотеатр на свежем воздухе. Даже инвесторов нашли, но из-за ковида не вышло. Если к следующему году все будет хорошо, точно воплотим.

Есть и идеи «зимние» — сделать каток с подсветкой и маленькую волшебную страну, куда бы могли приходись семейные пары с детьми и участвовать в мастер-классах, ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Надеемся, что в этом году МСП и администрация помогут нам с этим проектом.

Пространство красоты: только для женщин

— А пока запускаю новый проект — «Новая высота». По нему еще не обращалась в МСП (смеется), но посмотрим. Я в нем — инвестор. Пришла приятельница, говорит, есть мечта построить второй салон. Я дала денег, и за три недели она уже практически достроила пространство.

Это пространство красоты — сначала заходишь в небольшую кофейню, клубного, закрытого типа. Тут же можно проводить мастер-классы и трененги. А вторая комната — spa-зона, все что нужно женщине: бровки, реснички, ноготочки. Все в одном месте — прошла процедуру, а потом в кофейне расслабилась с девчонками. Идеальное место для собрания женских клубов.

Свадьба. Предоставлено altapress.ru.

Проекты-проекты-проекты. Именно поэтому уже не удается заниматься праздниками. Можно, кончено, и так, по схеме работать, но я не могу. Я с невестами чуть ли не жила — мы встречались минимум три раза в неделю по три часа, а невест у меня — десятки. В шесть уезжаешь и в два часа ночи возвращаешься. Надо в туалет? Поддерживаешь невестушку, туфли ей почистишь — это служение в чистом виде. И не важно, что я хозяйка агентства — просто любила свое дело. Это мой ребенок, меня просили франшизу продать, и я не смогла. Потому что такие вещи не продаются. Потому что это моя жизнь. И так я отношусь к каждому своему проекту.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».