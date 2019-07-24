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15 проектов подали жители Заринска на соискание грантов программы «Стальное дерево»

Заринчане представили 15 проектов на конкурс ежегодной грантовой программы «Стальное дерево». Все они направлены на благоустройство территории, улучшение качества жизни и защиту окружающей среды в Заринске.

Заринчане представили 15 проектов на конкурс ежегодной грантовой программы «Стальное дерево».
Заринчане представили 15 проектов на конкурс ежегодной грантовой программы «Стальное дерево».
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

В ближайшее время все авторы пройдут обучение проектному управлению. Победителей программы, которые получат целевые гранты до 300 тыс. рублей, конкурсная комиссия определит в конце июля.

Среди предложенных инициатив — создание спортивных и досуговых площадок, ремонт социальных учреждений, оборудование лежачих полицейских, организация раздельного сбора мусора, помощь людям с ограниченными физическими возможностями и различные образовательные и культурные программы для детей и молодежи.

Выбранные проекты будут реализованы до конца 2019 года при поддержке администрации города, благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК) и Алтай-Кокса.

«Стальное дерево».
«Стальное дерево».
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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